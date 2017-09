Méziane Hamitouche dénonce la section locale

Par DDK | Il ya 45 minutes | 68 lecture(s)

Un élu FFS de l'exécutif communal d’Aïn Zaouïa, dans une déclaration dont une copie nous a été remise, n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour exprimer sa colère envers la section locale du parti. Il s'agit de Meziane Hamitouche, militant depuis 1989, vice-président durant le mandat de feu Aissat Rabah et détaché à une fonction élective à l'APC. Classé au dernier moment dixième sur la liste du parti, le contestataire affirme être «victime d'une campagne orchestrée contre ma personne». Et d'ajouter : «Le tête de liste choisi n'a jamais milité dans le parti», dénonce-t-il. Pour appuyer «l'injustice» commise à son encontre, M. Hamitouche dit avoir été «dupé par les membres de la section qui m'ont donné des assurances quant à mon positionnement dans la liste». Sur un autre registre et évoquant sa carrière politique et sa participation dans la gestion locale, ce déçu des joutes politiques locales a également évoqué «l'ingratitude» de la section, «après que j’ai contribué à redorer le blason du parti en tenant largement nos engagements électoraux envers la population», dira-t-il. À signaler enfin que la liste du FFS sera conduite par Hamid Amiar, fonctionnaire à l'Université de Tizi-Ouzou, jusque-là non structuré dans le parti. Ce choix est devenu source de contestation au sein des militants, dont certains ont préféré déserter les rangs du parti.

Ramdane L.