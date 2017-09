La crise s’accentue au FFS à Bouira

Par DDK | Il ya 45 minutes | 105 lecture(s)

Après Belkacem Saïd Mellikeche, qui a annoncé sa démission du FFS samedi dernier, hier, c’était au tour du directeur de la campagne électorale des législatives de mai dernier, M. Aissa Hocine, de claquer la porte du plus vieux parti de l’opposition.

C’est par le biais d’une déclaration, rendue publique hier, que le désormais ancien premier secrétaire de la section communale de Chorfa, porte-parole de la fédération de Bouira et membre du conseil fédéral, a annoncé sa démission des instances nationales et locales du parti. C’est le concerné lui-même qui nous a confirmé l’information, hier par téléphone, expliquant les raisons de sa décision : «Un climat d’incertitude et d’instabilité règne actuellement au sein du FFS. Le travail réglementaire des instances du parti n’est plus respecté, il est même foulé aux pieds par certains clans au sein de l’instance présidentielle du parti». Notre interlocuteur illustrera ses dires par des exemples, tels «le changement ‘’surprise’’ de la liste APW de Bouira», adoptée par la commission nationale des élections : «La commission a fait un travail remarquable et très étudié. Les candidats étaient classés selon leur ancienneté et compétence, et selon leur région. Malheureusement, et à notre grande surprise, nous avons appris que cette liste a été complètement chamboulée par la commission des recours, qui n’a pris en considération aucune norme politique ou militante», a-t-il affirmé. Allant plus loin encore, M. Aissa Hocine accuse nommément le membre de l’instance présidentielle du FFS et député de Boumerdès, M. Ali Laskri, d’être «l’auteur de ce piétinement» des statuts du parti : «C’est Ali Laskri en personne qui a remis en cause tout le travail de la commission des élections. Et la seule logique qu’il a adoptée était en faveur de son propre clan à Bouira. Il a tout simplement écrasé les principes démocratiques et de transparence du FFS», a encore asséné notre interlocuteur, qui se dit «toujours engagé en faveur du projet authentique du FFS». Il ajoutera pour conclure : «La direction du parti fait dans la liquidation des militants sincères».

Oussama Khitouche