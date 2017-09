Déclaration

Par DDK | Il ya 45 minutes | 61 lecture(s)

Nous, collectif des attributaires de lots de terrain sis à Anner Amellal, Tizi-Ouzou, ne pouvons nous soustraire à cette action qui consiste à dénoncer fermement cette campagne de dénigrement orchestrée par de pseudo-héritiers à l’encontre de la personne de M.Ouahab Aït Menguellet, P/APC de Tizi-Ouzou. Ainsi, nous réitérons notre soutien indéfectible à M. le président de l’APC de Tizi-Ouzou et son équipe qui ont toujours été à l’écoute de nos préoccupations et pris en charge le contentieux d’Anner Amellal qui a perduré plus de 35 ans, en dépit de nos actes de propriétés, livrets fonciers et permis de construire. Aussi, ces dits héritiers ont été déboutés par toutes les juridictions, y compris par la Cour Suprême. P.S : Pour information, le Président de l’APC de Tizi-Ouzou a entériné cette opération suite aux recommandations et instructions de Monsieur l’ex-Wali de Tizi-Ouzou. Ci-jointe la liste des signataires du collectif des attributaires (36 signataires)

P/ Le collectif, Kheddache Nour Eddine.