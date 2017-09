Ali Kebir nouveau président

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

La direction de l’USM Draâ Ben Khedda a procédé à un changement à la tête des jeunes catégories. Puisque Slimane Morsli, qui était président des jeunes la saison passée, a été remercié par les dirigeants du CSA/USMBDK et il a été remplacé par Ali Kebir. Cet ancien joueur qui était responsable des jeunes de l’OS Moulediouane la saison dernière, a été appelé à la rescousse pour remplacer Slimane Morsli. Ali Kebir qui a déjà réussi de bons résultats avec les jeunes de l’OSM, sera certainement d’un grand apport pour ceux de l’USM Draâ Ben Khedda. Un renfort de choix et de qualité qui ne fera que du bien à la classe juvénile des Ciel et Blanc. Le staff technique des jeunes installé Dès son intronisation à la tête de la section des jeunes, Ali Kebir, le désormais nouveau président, est passé à l’action en installant le staff des trois catégories jeunes. Pour les minimes, il a fait appel aux services de Hocine Amirou, alors que les cadets ont été confiés à Youcef Hadji qui vient de remplacer Rabah Tahir. Enfin, pour les juniors, la mission de driver cette catégorie a été confiée à Belkacem Demdoum qui a succédé à Kamel Arab. Tout est ficelé du côté de l’USM Draâ Ben Khedda concernant les jeunes catégories qui se sont lancées dans la préparation d’intersaison, pour se projeter sur le nouvel exercice qui se profile à l’horizon.

M. B.