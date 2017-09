345 listes pour les APC et 11 pour l’APW

Par DDK | Il ya 1 heure | 170 lecture(s)

L’opération de dépôt des listes pour les élections locales du 23 novembre prochain a pris fin, avant-hier à minuit, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

Au niveau de la DRAG de Tizi-Ouzou, 345 listes ont été enregistrées pour les APC et 11 pour l’assemblée populaire de wilaya. Le Front des forces socialistes (FFS), malgré toutes les difficultés et les dissensions qui le déchirent de l’intérieur, a réussi à être présent dans 63 communes. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a réussi à l’être dans 62 communes. Le RND, contrairement aux attentes, n’a pu déposer de listes que dans 56 communes. Le Parti des travailleurs (PT) a assuré sa représentativité dans 22 communes. Le Mouvement populaire algérien (MPA) sera lui présent dans 20 communes. À noter que la majorité des partis, à défaut d’avoir des listes constituées de militants dans certaines localités, ont recouru au parrainage des différentes listes indépendantes qui n’ont pas réussi à avoir les signatures requises pour la validation de leurs listes. Et à ce niveau aussi la concurrence a été rude. Certains partis ont d’ailleurs consenti à parrainer des listes sans conditions, la priorité étant leur une supposée présence dans les localités où ils n’ont pas pu s’imposer. D’autres en revanche ont imposé leurs conditions, comme ce fut le cas pour le MPA qui a requis un engagement et une totale adhésion de chacune des listes qui souhaitaient se présenter sous sa couleur. Les listes APW déposées au niveau de la DRAG sont : celle du FFS chapeauté par Youcef Aouchiche, la liste du RCD conduite par Malik Hassas, celle du RND par Idir Iken et celle du FLN par Kamel Ougmat. Le délégué de wilaya de la garde communale et ancien DEC de Draâ Ben Khedda, Mohamed Chaabouni, est lui tête de liste du MPA. En outre, le PT, le MEN, l’Alliance TAJ et MSP seront aussi présents pour ces échéances avec leurs listes APW. Les indépendants seront présents avec deux listes «Alternative Citoyenne» et «Izuran». Ces deux listes sont respectivement parrainées par les deux députés en exercice Nordine Aït Hamouda et Ben Belkacem Belkacem, élus lors des législatives de mai dernier. Il faut noter, toutefois, que le dépôt des listes ne signifie pas forcément leur validation. Bon nombre de partis et listes ont déposé avec des réserves qu’ils devraient lever dans les 10 jours qui suivent le dépôt, faute de quoi la liste sera rejetée. Il s’agit notamment de rectifier certaines erreurs dans les documents de nationalité, casiers judicaires et autres. Des détails qui constituent un «véritable casse-tête pour les candidats».



K. H.