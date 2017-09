Le MPA gagne du terrain

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le Mouvement populaire algérien (MPA) gagne de plus en plus de terrain au niveau de plusieurs communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le parti sera en effet présent à Tirmitine, Sidi Naâmane, Draâ El-Mizan et Aït Yahia Moussa, pour la première fois, lors des prochaines locales. A Draâ El-Mizan, la liste conduite par l'avocat Me Mahmoud Salemkour a toutes les chances de bousculer l'ordre imposé par le FFS depuis 1997, ses membres n’ayant participé à aucune des précédentes assemblées. Il faut noter que cette APC est l'une des plus importantes de la wilaya en termes d'électeurs avec une population de 50 000 habitants. A Aït Yahia Moussa, c'est Athmane Metrouh qui conduit la liste du parti. Là aussi, les chances de celui-ci sont grandes, puisque les candidats sont issus de tous les villages de la municipalité. Et la population locale attend du changement. A M'Kira, également la liste du parti de Benyounès a toutes les chances de bousculer l’ordre établi jusque là. Concernant l'APW, c'est M. Mohamed Chabouni qui conduira le MPA (voir papier ci-contre). De nombreux observateurs pensent que le parti est capable de placer de nombreux élus dans les APC et à l'APW et qu’il pourrait même prendre les rênes de certaines municipalités. «Le MPA ne parraine pas de listes, il mobilise des hommes et des femmes convaincus des valeurs du parti», nous dira une voix autorisée du parti qui ajoutera : «Cette première participation aux élections locales dans ces localités a été le fruit d'un long et sérieux travail effectué par des cadres du parti localement». Et le score réalisé aux dernières élections législatives démontre bel et bien la percée du MPA. Il est à souligner, par ailleurs, qu'à Aït Yahia Moussa, une localité conservatrice, le parti a pu placer six femmes sur sa liste, alors que les partis traditionnels ont trouvé des difficultés pour satisfaire cette condition. Pour rappel, le code communal exige que 30% des places soient réservées à la gente féminine.



Amar Ouramdane