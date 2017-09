Les têtes de listes connues

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

La course pour occuper le siège de l’APC d’Ait Yahia Moussa peut d’ores et déjà commencer avec le dépôt officiel des listes dont la limite avait été fixée au 24 septembre à minuit. Ainsi, pour le Front de libération national(FLN) sa liste sera conduite par M. Belkacem Semar, alors que pour le plus vieux parti de l’opposition, en l’occurrence le Front des forces socialistes(FFS), c’est M. Hakim Amrani qui est chargé de redorer le blason de cette formation politique ayant perdu pied dans la localité, ces dernières années. Pour le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) qui ne possède pas une importante assise locale, le choix est porté sur M. Hamid Sediki, tandis que le Rassemblement national démocratique (RND) qui, pour ces prochaines joutes, s’est désisté de son joker le désormais ex P/APC M. Saïd Bougheda, sa liste sera drivée par M. Rabah Hamitouche. Par ailleurs, deux nouvelles formations politiques entreront également dans cette course, il s’agit du MPA avec M. Athmane Metrouh et de M. Rabah Bendali pour le parti des travailleurs (PT).



Essaid Mouas