21 partis politiques et une seule liste indépendante en lice

Pas moins de 21 partis politiques et une seule liste indépendante, ont déposé officiellement leurs dossiers de candidature auprès des services de la DRAG (direction de la réglementation et de l’administration générale) de la wilaya de Bouira, en vue de leur participation aux prochaines élections locales. Les services de la wilaya ont, en effet, recensés 234 listes pour les 45 APC, dont une seule indépendante dans la commune de M'Chedallah, et 14 listes pour l'APW, qui dispose de 39 sièges. Parmi ces listes, celle du FLN sera conduite par l'actuel président de l'APW, M. Saadali Brahim, celle du RND par M. Bouttata Ahmed et celle du MSP par l'élu à l'APW, M. Hamou Djakboub. Le RCD a mis à la tête de sa liste le maire de Haizer, M. Chaabane Meziane. Celle du FFS sera pilotée par M. Chachoua Hamid. Pour le MPA c’est l'élue à l'APW, Mme Baya Dahmani, qui est la tête de liste et pour celle du parti PAVD, c’est M. Bellal Ahmed, ancien adjoint au maire de la commune d’El-Adjiba, qui a été choisi. Le dépôt des listes s’est poursuivi jusqu'à une heure tardive de la soirée de dimanche. Le FLN et le RND sont les seuls partis qui seront présents dans toutes les 45 communes de la wilaya, ils sont suivis du FFS présent dans 23 communes, du MPA présent dans 20 communes, puis du RCD présent dans 13 communes. A noter enfin que ces listes seront validées dans un délai de 10 jours par la wilaya.



