La saignée se poursuit au FFS

Par DDK | Il ya 1 heure | 161 lecture(s)

La saignée se poursuivit au FFS de Bouira. En effet, après la démission de deux cadres locaux au début de la semaine, hier encore, pas moins de 24 militants de la section communale d'Aghbalou, dont figure le premier secrétaire de cette section, M. Faycal Tikherbatine, ont claqué la parte du parti. Les désormais ex-militants du vieux parti de l'opposition ont dénoncé via une déclaration rendue publique «une grave dérive des instances nationales et fédérales du FFS, qui ont validé une liste de l'APC d'Aghbalou sans même consulter au préalable la section locale». Selon ces derniers, aucun dossier parmi ceux récoltés par la section locale n'a été intégré dans la liste des candidatures, composée, selon-eux, de candidats inconnus au parti : «Nous avons entamé notre travail réglementairement dans la commission locale des élections. Nous avons déjà tenu deux assemblées générales des militants. Nous avons récolté les dossiers de candidatures que nous avons remis à la fédération en vue de la confection de la liste. Mais à notre grande surprise, nous avons appris que la commission nationale a validé une liste sans nous avoir consulté ! Nous ignorons même comment les dossiers ont été déposés et transmis à la commission des élections», a assuré M. Tikherbatine. Ce dernier charge encore la direction du parti, en affirmant que le premier de cette liste siège toujours à l'APC d'Aghbalou sous la couverture d'un autre parti politique, le mouvement des citoyens libres (MCL), notamment : «Le seul critère adopté est le régionalisme et les intérêts personnels. Les membres de la commission nationale des élections ont failli à leur mission. Comment se fait-il que le premier de cette liste est élu sous une autre couverture politique et n'a jamais milité au sein du FFS ?» a-t-il martelé. Avec cette nouvelle vague de démission, le FFS risque de perdre encore du terrain sur la scène politique à Bouira, notamment à l'approche des élections locales.



Oussama Khitouche