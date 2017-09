La DJS et l'ODEJ font leur bilan

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Le bilan des activités du secteur de la jeunesse et des sports pour les années 2016 et 2017 a été exposé, hier, à l'occasion d'une conférence de presse, la première au niveau de la wilaya, tenue au niveau de la maison des jeunes Mohamed Issiakhem du centre-ville de Bouira. Les directeurs : de la jeunesse et des sports, M. Djamal Djender, de l'Office des établissements des jeunes (ODEJ), M. Hamal Hocine, et de l'OPOW, M. Daba Fouad Lahcen, y ont présenté un bilan global des activités de leurs structures durant cette période. Concernant l’ODEJ, M. Hamal Hocine a assuré que le plan d'action prévu a été concrétisé dans sa globalité. Selon l'intervenant, ce secteur, qui compte 71 différents établissements à travers la wilaya, compte plus de 70 000 jeunes adhérents structurés dans des associations et clubs locaux. M. Hamal ajoutera que pas moins de 57 000 jeunes de la wilaya ont bénéficié des dispositifs du "Plan Bleu" pour les vacances. «De la période allant de juin à août, le Plan Bleu a regroupé des sorties quotidiennes au profit des jeunes vers les wilayas côtières. Il a aussi comporté l'organisation de 6 campings de jeunes au niveau de 5 wilayas, en plus de l'installation de trois piscines mobiles au niveau des communes de Bouira, Djebahia et M'Chedallah. Plus de 900 jeunes ont bénéficié du Plan en allant à Béjaïa et Jijel», a-t-il détaillé. M. Hamal ajoutera que les établissements des jeunes de la wilaya ont aussi organisé des campagnes de sensibilisation, de nettoyages et de plantation d'arbres, en plus des activités de loisirs organisées régulièrement : «Notre politique reste celle de l'ouverture. Tous nos établissements sont ouverts aux jeunes, qui activent à travers les associations et les ligues agréées, dans différents domaines, tels l'organisation de tournois sportifs, de soirées artistiques, de journées portes-ouvertes, de formations et de campagnes d'information et de sensibilisation. Plus de 600 jeunes ont aussi pris part à la caravane de la wilaya pour la commémoration du Congrès de la Soummam, à Ifri Ouzlaguen». M. Hamal ajoutera que les jeunes adhérents aux établissements de jeunes se sont impliqués dans l'organisation du grand défilé du 5 juillet à Bouira. Il s'est attardé, par ailleurs, sur la mise en place du nouveau dispositif pour le transfert de la gestion des établissements des jeunes pat les associations : «Actuellement, nous avons deux établissements de jeunes gérés par deux associations au niveau des communes d'Ath Mansour et Hadjra Zargua. Notre objectif est de généraliser cette démarche très importante, à condition qu'on trouve des associations sérieuses et compétentes. Les associations seront libres d'agir, d'organiser des activités et d'utiliser les locaux et les moyens de nos établissement», a-t-il indiqué. Pour la prochaine année, M. Hamal affirmera qu'un programme d'action a d'ores et déjà été adopté et il sera mis en application à partir du mois de janvier 2018. Ce nouveau programme comporte plusieurs activités avec notamment l'implication du mouvement associatif de la wilaya. Concernant l'OPOW, le directeur M. Daba Fouad Lahcen, mettra en exergue le programme estival consistant notamment en l'ouverture des 10 piscines que compte la wilaya. Selon-lui, pas moins de 30 000 jeunes, âgés entre 8 et 22 ans, ont bénéficié de ce programme : «C'est une première à l’échelle nationale. Toutes les piscines dont dispose la wilaya ont été ouvertes, gratuitement et 6 jours sur 7. Nous avons établi un programme pour chaque commune, le transport était assuré par les autorités locales et l’assurance par l’ODEJ de Bouira», a expliqué M. Daba, qui ajoutera que la DJS de Bouira a établi un programme de formation de jeunes dans la natation, en collaboration avec l’institut spécialisé en natation. «Ces jeunes ont ensuite été employés par le biais de contrats renouvelables et ils ont pallié le manque des encadreurs qualifiés en natation, dans les piscines de la wilaya, puisque ces derniers ont assuré convenablement leur mission durant toute la période estivale», dira le responsable qui ajoutera : «Ce sont des jeunes impliqués dans des associations sportives que nous avons sollicités et formés durant une période d’un mois à Alger. Ils ont assuré cette mission convenablement durant cette période et seront probablement maintenus dans leurs postes après l’ouverture de la saison hivernale». L’intervenant soulèvera, cependant, le problème de manque de ressources financières pour ces piscines, dont les responsables étaient obligés de faire appel à la contribution des autorités locales, afin de régler les frais des énergies et de l’entretien : «L’électricité, le gaz et l’eau nous reviennent très cher et comme nous n’avons pas de ressources financières importantes, nous avons fait appel à la contribution des municipalités qui nous ont aidés à tenir le coup durant cette longue période». Pour sa part, le DJS de Bouira, M. Djamel Djender, exposera la situation générale des clubs sportifs et des associations sportives de la wilaya. Selon lui, la wilaya de Bouira recense plus de 230 clubs et associations sportifs, qui activent dans différentes disciplines. M. Djender soulèvera cependant le problème du retard qu’enregistrent ces clubs pour déposer leurs engagements financiers au niveau de la DJS. Il ajoutera que seulement 5 clubs ont déposé leurs engagements durant ce mois de septembre. «Souvent, les responsables de ces clubs dénoncent l’absence de subventions de la DJS, mais il faut savoir que ces clubs ne sont pas à jour dans leurs dossiers», a-t-il expliqué, avant de rassurer qu’une subvention supplémentaire pour les clubs sportifs de la wilaya a été allouée sur le budget de la wilaya.

Oussama Khitouche