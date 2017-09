«Le dossier des vacataires est désormais clos»

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

«Hormis les livres de Tamazight pour les classes de 1ère jusqu’à la troisième année du moyen et les livres de mathématiques pour les 2e et 3e années du moyen, qui seront par ailleurs distribués d’ici la fin de semaine, tous les manuels scolaires ont été mis à la disposition de l’ensemble des élèves», a déclaré Brahim Bader, directeur de l’éducation de la wilaya de Béjaïa, lors de la conférence de presse qu’il a animée, avant-hier matin, au siège de son institution.

à cet effet, il soulignera que les élèves dont les parents bénéficient de l’allocation de solidarité de 3 000 dinars ouvrent droit aux livres gratuitement. 71 000 parents sont inscrits et il est attendu une rallonge de 15 000 aides. Par ailleurs, dans le sillage de la solidarité, 12 600 trousseaux scolaires ont été offerts par les services de la direction de l’action sociale et 6 217 autres offerts par la wilaya. Bien que la gestion des cantines relève désormais des mairies pour le palier du primaire, n’empêche qu’elles ont, dans leur majorité, assuré le déjeuner aux élèves dès la première semaine de la rentrée, soulignera Brahim Bader. Le conférencier donnera également une situation chiffrée de son secteur. C’est ainsi que nous saurons que 106.289 élèves fréquentent les 561 écoles primaires, dont 17 327 au préscolaire et 17 012 en classe de 5e, c'est-à-dire en classe d’examen. Parmi ces derniers, 34 564 étudient Tamazight dans 547 écoles sur les 561 existantes. Pour le cycle moyen, 59 683 élèves suivent leurs cours dans les 158 collèges de la wilaya dont 49 959 étudient Tamazight. Le nombre des élèves qui s’apprêtent à subir les épreuves du BEM, en juin prochain, est de 11 915. Concernant le troisième palier, les 64 lycées enregistrent 31 729 élèves, dont 11 801 en classes de terminale. La moyenne des élèves par classe oscille entre 25 et 26 pour l’ensemble des trois paliers, mais il subsiste des classes surchargées dans certains établissements d’Akbou ou des écoles primaires de Sidi Ali Lebher et Taghzouyt, au chef-lieu de wilaya, fera remarquer Beza Benmansour, secrétaire général de la DE. Celui-ci enchaînera en expliquant la stratégie mise en place, à savoir la multiplication de rencontres avec l’encadrement avant même la rentrée scolaire. Ceci s’est traduit par l’affectation de 920 professeurs d’enseignement primaire puisés de la liste d’attente de 2016, dont 750 ont obtenu leur choix. Le mouvement opéré a touché, globalement, près de 4 000 fonctionnaires et cela a donné des résultats satisfaisants pour 92% d’entre eux, a déclaré le numéro 2 de l’académie. La prise en charge des situations administratives et financières des fonctionnaires a été également présentée sous ses meilleures facettes. Pour l’orateur, 4 112 fonctionnaires de la direction de l’éducation ont eu droit à des régularisations d’échelons et de promotions, en plus du cas des 2 900 vacataires dont le dossier «est désormais clos à Béjaïa». D’ailleurs, dans le cadre des débats, répondant à une question d’un confrère, le chef du service Gestion des paies a déclaré qu’aucun retard n’est enregistré à son niveau, hormis une fois par an lors de la mise en place des crédits pour l’exercice. Concernant les logements indument occupés, les responsables de l’académie déclareront que les 124 logements dits «Dantin» ont fait l’objet d’un désistement et que la direction des domaines a établi des baux et refuse leur cession. Pour les autres, 122 logements d’astreinte ont été libérés et 73 autres sont en cours de libération par voie judiciaire. Pour ce qui est des résultats scolaires, les responsables du secteur au niveau de la wilaya de Béjaïa se disent satisfaits et les résultats parlent d’eux-mêmes, feront-ils savoir, sauf que pour le primaire, Béjaïa n’a pas eu les résultats escomptés. A la question que nous lui avons posée au sujet du cas des élèves du primaire qui se retrouvent à la rue entre midi et 13h alors que ceux des collèges et lycées sont gardés dans les établissements, Brahim Bader dira qu’il prendra attache avec les inspecteurs et les directeurs d’écoles pour essayer de trouver une solution. Il enchaînera en disant qu’il compte faire part du problème aux autorités supérieures et initier l’opération à Bejaia.

A Gana.