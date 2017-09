Le RCD devancé par le FLN et le RND

Par DDK | Il ya 1 heure | 187 lecture(s)

À l’expiration du délai de dépôt des candidatures aux prochaines élections locales, la DRAG de Béjaïa a enregistré le dépôt de 272 listes, dont 33 indépendantes, pour les communales et 14 listes pour l’APW, dont deux indépendantes et 12 partisanes. Pour les 43 sièges de l’assemblée populaire de wilaya, hormis les deux listes indépendantes, il y aura dans la course, le FFS, le RCD, l’ANR, le RND, le PT, le MEN, le FLN, le PST, le MPA, le HMS, l’alliance TAJ et le Front de l’avenir. Pour ce qui est des communales, le FFS prend la tête des listes avec la présence du parti au niveau de 50 communes sur les 52 que compte la wilaya. Il est suivi du RND avec 49 listes, le FLN avec 43, le RCD avec 38, le TAJ avec 20 listes, le MPA avec 14 listes, le MEN avec 10, le Front de l’avenir avec 5, le PT avec 3, le PST avec 2 et, avec une liste chacun, les partis Talai El Houriate, HMS, Mouvement Islah, FBG et FMN. Les 33 listes indépendantes, elles, sont réparties à travers 25 communes. El Kseur, Amizour et Tifra enregistrent chacune 2 listes indépendantes, alors que les communes d’Aokas, Ouzellaguen et le chef-lieu de wilaya en enregistrent 2 chacune. Les listes restantes sont réparties, à raison d’une par localité, sur 18 communes. Ce qu’il faut retenir de ces préparatifs, c’est l’engouement sans précédent des listes indépendantes et la multiplication des candidats postulants aux commandes des APC et de l’APW. Bejaia a enregistré 602 candidats titulaires pour seulement 43 sièges à l’APW. De même pour les communes où certaines ont vu le nombre des candidats atteindre des chiffres record. A Tifra et Aokas, des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 20 000, pour ne citer que celles-ci, il y aura plusieurs listes en course. En tout, ce sont quelque 6 000 candidats qui postuleront à la gestion des 52 communes et quelque 800 qui le feront pour l’assemblée populaire de wilaya.

A Gana.