«Il faut redynamiser les projets de logements»

Le wali de Bouira, M. Mustapha Limani, a effectué, hier, une visite de travail au cours de laquelle il a inspecté les projets de logements, sous différentes formules, affectés à la commune de Bouira.

Ainsi, le premier projet inspecté était celui des 130 logements publics promotionnels, réalisés par l'agence foncière de la wilaya. Ce projet lancé en 2013 comporte la réalisation d'un centre commercial d'une quarantaine de locaux et un parking sous-terrain d'une capacité de 120 places de stationnement. Le coût du projet s'élève à plus de 358 millions de dinars et le taux d'avancement des travaux est estimé à 74%. Le wali a insisté auprès du directeur de l'agence foncière d'accélérer les travaux de réalisation et d'essayer de mettre en service le parking sous-terrain et le centre commercial, afin de rentabiliser le projet avant même l'attribution des logements. Sur place, le wali a été informé du programme des logements promotionnels aidés LPA, attribués à la commune de Bouira depuis 2010. Selon le directeur du logement de la wilaya, le programme inscrit comporte la réalisation de 1 480 unités de ce type. 562 logements ont été achevés, 758 sont en cours de réalisation et 160 non-encore lancés. M. Limani qui s'est interrogé sur les raisons du lancement de ces 160 logements, a ordonné le directeur du logement de relancer les démarches nécessaires pour la concrétisation de ces logements dans les plus brefs délais : «Franchement, je ne suis pas satisfait. Plus de sept ans après le lancement de ce programme, près de la moitié n'est pas encore attribué. Les citoyens vous attendent et ils souffrent de cette situation. Si vous rencontrez des problèmes avec d'autres services, informez-nous et nous allons agir, l'essentiel qu'il faut concrétiser ce programme rapidement», a-t-il insisté. Le cortège officiel s'est rendu par la suite au chantier des 130 logements LSP situé à la sortie-ouest de la wilaya. Pour rappel, ce projet inscrit en 2011, qui enregistre un important retard, n'a atteint que 10% de taux de réalisation. Le wali n'a pas hésité à blâmer le directeur de l'agence AADL, qui est le promoteur du projet, notamment pour le choix de l'entreprise réalisatrice, qui est une nouvelle entreprise créée dans le cadre du dispositif ANSEJ : «Je ne vais pas blâmer l’entreprise, mais plutôt la direction de l’AADL qui a attribué un important quota de 130 logements à une jeune entreprise. C’est une nouvelle entreprise qui ne peut avoir les capacités pour réaliser ce projet, même si elle a une bonne volonté», a-t-il déclaré. M. Limani est également intervenu à propos d’un autre projet du type LSP, qui accuse lui aussi d’un énorme retard. Il s’agit du projet des 120 logements LSP, destiné au secteur de l’éducation. Ce même projet lancé en 2006, n’est qu’à 20% de taux de réalisation. M. Limani a ordonné au directeur du logement de la wilaya d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la résiliation du contrat de l’entreprise réalisatrice : «Ce n’est pas sérieux et c’est inacceptable ! Il faut lancer immédiatement la résiliation de ce contrat, pour rattraper un peu ce retard», soulignera-t-il. Au niveau du nouveau pôle urbain de Bouira, le wali a inspecté en premier lieu le projet de réalisation des 800 logements de type AADL, un projet qui connait lui aussi un retard dans sa réalisation. En effet et selon le rapport exposé par la direction de l’AADL, ce projet, lancé en 2015, n’est qu’à 20% de taux de réalisation. En réaction à cette situation, M. Limani a insisté une nouvelle fois pour le renforcement des moyens et des effectifs au niveau de ce chantier, comme il fixera la date du premier janvier 2018 comme date limite à la réception de ces 800 unités. Toujours au niveau du nouveau pôle urbain, le wali a reçu des explications sur le programme de réalisation de plus de 2 500 logements de type social, dont 683 ont été achevés, 1 310 sont en réalisation et 582 toujours non-lancés. Ce programme englobe également un projet pour l’aménagement de la voirie avec un budget de 18 millions de DA, d’un autre pour la réalisation d’une école primaire et d’un collège avec un montant de 156 millions de DA, et enfin un troisième projet pour le raccordement au gaz et à l’électricité avec un budget de 70 millions. Le taux de raccordement au réseau internet via la fibre optique est à hauteur de 80%. Selon le directeur d’Algérie Télécom, ce pôle sera raccordé à internet via la technologie FTTH (plus de 100 migas). Le dernier projet inspecté au niveau du pôle urbain était celui de la réalisation de 595 logements de type LPP, dont plus de 200 ont été achevés et seront prochainement attribués.



«Les 814 logements sociaux attribués avant la fin de l’année»

En marge de cette visite, le wali qui s’est brièvement exprimé au cours d’un point de presse, a affirmé que les 814 logements sociaux, dont la liste des pré-bénéficiaires a été affichée récemment à Bouira, seront attribués avant la fin de l’année. Selon M. Limani, la commission des recours de la wilaya commencera, dès la semaine prochaine, l’étude de pas moins de 4000 recours déposés par les non-bénéficiaires. «Ces recours seront étudiés au cas par cas, et si un recours sera validé, une enquête sera tout de suite ouverte. En parallèle, il nous reste quelques travaux de raccordements aux différents réseaux et d’aménagement au niveau de ce site. Donc, en principe, l’attribution définitive de ces logements sera effectuée à la fin de l’année en cours», a-t-il affirmé.



