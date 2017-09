Vers la mise en exploitation de la mine de zinc de Tala Hamza

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Après une attente de plusieurs années, «le rêve» de la mise en exploitation du gisement géant polymétaux (Zn, PB, CD, Ag) de Tala Hamza, une commune sise à la périphérie de la ville de Béjaïa, tend à devenir une réalité. En effet, la compagnie australienne Terramin vient d’annoncer, dans un communiqué relayé par la presse, une levée de fonds par actions à hauteur de 8 millions de dollars australiens auprès des investisseurs étrangers pour faire avancer son projet d’exploitation de l’un des dix plus grands gisements de Zinc au monde. Selon Western Mediteranean Zinc, titulaire d’un permis d’exploration de cette mine, les réserves de ce gisement de Tala Hamza sont estimées à 68,6 Mt de minerai. La production annuelle prévisionnelle, en cas de mise en exploitation de cette mine, est de 2 Mt de minerai, avec une concentration de 21 000 tonnes de zinc et 40 000 tonnes de plomb. La compagnie australienne semble optimiste quant à la concrétisation de ce projet. «Nous sommes très satisfaits du grand niveau d’intérêt des investissements réalisés au sein de Terramin, à un moment où la compagnie se rapproche de l’approbation de son projet de zinc de classe mondiale à Tala Hamza, où les prix du zinc se sont maintenus à un niveau élevé», a affirmé le PDG de Terramin dans un communiqué. L’exploitation de ce gisement permettrait au secteur minier dans la wilaya de développer une véritable industrie de transformation et, du coup, générer des milliers de postes d’emploi. Par ailleurs, nos multiples tentatives d’entrer en contact avec le directeur des mines de la wilaya pour avoir plus de renseignements sur ce dossier se sont avérées vaines.

B. S.