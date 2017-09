La grogne monte au sein des partis

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

plusieurs jours après la fin du dépôt des listes au niveau de la DRAG, les partis politique gardent encore secret le classement des candidats aux prochaines élections locales APC - APW pour éviter la grogne.

Nonobstant un bon nombre des concernés ont pu avoir leurs classements par le biais des indiscrétions et de fuites qui ont échappées des directions respectives. En effet, après le dépôt de listes, les candidats sont censés avoir leur classement, ce n’est apparemment pas le cas chez bon nombre de partis. Du moins, l’annonce officielle des classements n’a pas été faite. Il demeure secret et n’a pas été divulgué mis à part pour les premières places qui sont désormais connues de tous. Pour le reste, ça bouillonne au QG des partis, la grogne monte et les signes d’explosion sont très insistants, notamment chez certains. C’est le cas au FLN où les accusations s’échangent de parts et d’autres. Le parti est pour le moment présent dans 60 communes, en attendant la validation de plusieurs listes déposées avec des réserves. «Les localités où le parti n’est pas présent relèvent de la mohafadha d’Azazga», a fait savoir un responsable du parti à Tizi-Ouzou. Du côté d’Azazga, l’on dénonce, d’après nos sources, «une manœuvre dans le classement qui a ciblé la mohafadha de la région dans la liste APW» qui serait déclassé en faveur, dit-on, «des gens parachutés d’autres partis, notamment du RCD». L’on apprend également que «17 listes sont prises en otage, et risque d’être rejetées si les responsables au niveau des Kasmas concernées décidaient à ne pas les compléter, en guise de représailles». Cela étant dit, reste à savoir la tournure que prendront les choses dans les prochains jours. Un autre cas flagrant au sein de ce même parti, selon la même source, ce serait celui du P/APC Mechtras qui a été «carrément écarté de la liste puis repêché après le dépôt au niveau de la DRAG», après une réaction énergique et ferme de la base dans cette localité. Le plus vieux parti de l’opposition, le FFS, lui aussi n’échapperait pas à la récrimination. La liste APW a été contestée par la quasi-totalité des postulants. Selon une source proche du parti «les deux premiers sur la liste, à savoir Aouchiche Youcef et Menaoum Rabah font parti de la commission nationale de choix de candidatures, ce qui remet en question le choix et la crédibilité de la commission», regrette-t-on. La contestation des listes est aussi d’actualité dans les autres partis suite à des promesses faites aux candidats sur un meilleur classement, non tenues par la suite. C’est le cas d’un candidat au RND à qui on avait promis la seconde place pour se retrouver par la suite à la dixième position parait-il. Des cas comme ça sont en nombre, ce qui explique le fait que les responsables des partis gardent les classements de leurs listes au secret au risque de provoquer des retraits en série. Au RCD, le fait de compter sur les jeunes pour conduire les listes a dérangé les anciens militants du parti qui se disent désormais «marginalisés». Situation qui a créé beaucoup de tensions à travers plusieurs sections.

Kamela Haddoum.