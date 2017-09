Un membre de la commission dénonce la mainmise du Mouhafedh

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

La confection des listes au sein de l’ancien parti unique, le FLN, ne semble pas s’être passée sans remous. Même après le dépôt de celles-ci au niveau de la DRAG, des voix dénoncent la manière dont s’est déroulée l’opération et désapprouvent le choix des candidatures. L’on serait tenté de dire que c’est «normal» et «fréquent». Seulement, quand ça vient des membres mêmes de la commission des élections, la récrimination prend une autre dimension, remettant en question la crédibilité de l’opération. C’est le cas d’ailleurs, à la Kasma FLN de Tizi-Ouzou. Un membre de la commission des élections, en l’occurrence M. Ramdane Guettouche, dénonce «fortement la transgression des prérogatives de la commission». Il expliquera que «la liste a été confectionnée par trois personnes : le Mohafedh, Mme Ould Chikh Cherifa et M. Ould Chikh Nacer, sans consulter les autres membres de la commission». Selon notre interlocuteur, «les critères de choix n’ont pas été respectés». M. Guetouche, en tant que membre de la commission, et ses camarades disent «se démarquer» de cette liste, qu’ils qualifient de «catastrophique et non représentative» de la kasma de Tizi-Ouzou. Notre interlocuteur va encore plus loin dans sa déclaration, affirmant que «le numéro 2 de la liste traîne des antécédents portant atteinte à l’unité nationale». Pour ce qui est de la liste initiale choisie par ladite commission, l’on apprend que la tête de la liste a été confiée à M. Rezig, suivi de M. Lakaf et M. Temmar. La première femme de la liste c’est Mme Guetouche. La liste déposée au niveau de la DRAG donnait M. Hamoutène tête de liste. À noter par ailleurs qu’une plainte a été déposée par M. Guetouche contre M. Ould Cheikh Nacer auprès des services de la sûreté de la wilaya pour «agression», nous a-t-il révélé.

L. B.