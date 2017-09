Démission du chef de kasma et des élus du FLN

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Le chef de kasma n’a pas tardé à réagir suite au dépôt de la liste du parti pour les communales dont il dit «n’avoir participé ni de près ni de loin à la confection». En effet, dans une déclaration de démission, dont nous détenons une copie, signée par le chef de Kasma-FLN, on peut lire dès son entame : «Suite aux démarches effectuées auprès du président de la commission électorale de la wilaya de Tizi-Ouzou, M. Said Lakhdari, et à ses promesses non tenues de prendre en compte la liste établie par la Kasma de Draâ El-Mizan, qui est composée de militants intègres, compétents, remplissant les conditions et organiquement reconnus pour être candidats du FLN à Draâ El-Mizan, le président de la commission, ainsi que le coordinateur de la commission provisoire de la mouhafadha de Draâ El-Mizan ont préféré valider une liste de personnes étrangères au FLN dont le tête-de-liste réside à l'étranger. Cette liste a été confectionnée et parrainée par un barman que tout le monde connaît pour ses actes de corruption». A ce sujet, les rédacteurs dudit document soulignent que les deux personnages cités «ont demandé à la commission représentative de la kasma, composée de militants intègres et de membres de l'ALN, de quitter la salle s'ils ne sont pas contents de la liste, chose faite». Pour être encore plus clairs, les signataires précisent : «Nous, militants, cadres et élus du FLN, au niveau de la Kasma de Draâ El-Mizan, dénonçons énergiquement ces agissements néfastes au FLN et nous ne pouvons cautionner cette démarche. Nous nous dégageons de toute responsabilité quant aux résultats et nous appelons tous les sympathisants du parti à rejeter cette liste de la honte qui ne représente aucunement le FLN».

En conclusion, ils écrivent : «Vu ce qui précède, nous nous considérons démissionnaires de ce parti et non-concernés par les élections du 23 novembre prochain». Il est à rappeler que lors de l'assemblée générale, tenue le 12 août dernier à la Maison de jeunes Arezki Mansouri, afin d'élire les membres de la commission de collecte des candidatures, en présence des membres de la mouhafadha de Draâ El-Mizan à leur tête M. Amar Arib, M. Laouamri Mohamed en sa qualité de chef de Kasma et président de facto de la dite commission et ses partisans avaient quitté la salle.

Et au terme des élections, M. Mohamed Mansouri s'est adjugé la première place avec 71 voix sur les 80 votants, en présence d'un huissier de justice. Cette commission mise en place a choisi, M. Rachid Agoudjil, docteur en médecine interne, comme tête de liste pour le scrutin du 23 novembre prochain.

Amar Ouramdane