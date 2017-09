Les candidats RPR renoncent à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

L’alliance faite au niveau national entre le parti d’Amar Ghoul Taj et le RPR n’a pas été sans conséquence sur les listes RPR à Tizi-Ouzou. En effet au moment où le Rassemblement populaire républicain, s’apprêtait à présenter une liste APW conduite par Mme Ouezna Lounis, et quelques listes APC dont celle du Chef-lieu, menée par M. Rabah Anane, la direction du parti dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été surprise par cette alliance qu’elle a d’ailleurs refusé catégoriquement. Une situation inattendue que la direction a dû gérer à quelques jours des dépôts des listes. Après concertation et réunions, il a été décidé du retrait du RPR de la course. Dans l’autre camp, les choses se sont déroulées d’une autre manière. Taj n’ayant pas eu les 4% ou les 10 élus requis dans la loi électorale pour participer aux prochaines élections, et à défaut de réunir les signatures requise a bien profité de cette alliance nationale avec le RPR pour présenter une liste APW sous cette appellation Alliance TAJ. Mais le RPR de Tizi-Ouzou s’est démarqué de cette liste présentée à l’APW ainsi que de cette alliance. Notons, toutefois, qu’il n’y a pas eu de démission des membres de ce parti, en attendant la suite qui sera donné à cette affaire.

L. B.