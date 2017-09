Retrait collectif des candidats ANR

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Dans une déclaration rendue publique, avant-hier jeudi, le candidat tête de la liste du parti de l’alliance nationale républicaine (ANR) à l’APW de Bouira, M. Amar Darbal, a annoncé son retrait ainsi que celui de toute la liste de l’ANR de la course électorale pour l’APW de Bouira.

M. Darbal, qui avait pour rappel déposé une liste complète de l’ANR, parrainée par des signatures de citoyens de 31 communes de la wilaya, a expliqué son retrait par «la décision irréfléchie de la direction nationale du parti de faire alliance avec la parti TAJ». Dans cette même déclaration, le désormais ex-candidat à l’APW s’interroge sur les raisons ayant conduit la direction de l’ANR à s’engager dans cette alliance, surtout en accordant toutes les prérogatives pour la confection des listes et le classement des candidats pour les responsables locaux du TAJ. «Nous tenons à nous excuser auprès des citoyens des 31 communes qui nous ont fait confiance et nous ont octroyé leurs signatures pour parrainer notre liste. Cette même liste que nous avons établie grâce à un large consensus au sein des militants de base de l’ANR et dont le classement a été établi en toute sérénité et transparence. Malheureusement et à notre grande surprise, les termes de l’accord signé entre les deux partis nous imposent une révision générale de cette liste, à commencer par le classement des candidats et le premier de la liste, qui devront être établis par les responsables locaux du TAJ, en plus de nos signatures qui reviendront automatiquement aux candidats du TAJ. Nous nous interrogeons à propos des motifs ayant conduit notre direction à conclure un tel pacte non-réfléchi, sans consultation de la base et qui conduira certainement à une large défaite de l’ANR à l’échelle de toutes les wilayas du pays», lit-on encore dans cette déclaration, où les rédacteurs assurent à la fin qu’il s’agit «d’une décision partagée et adoptée par l’ensemble des candidats sur la liste de l’APW». À noter, enfin, que le parti ANR ne sera présent, pour ces élections locales, que dans trois communes de la wilaya, à savoir Haïzer, Taghzout et Bechloul, où il a pu établir des listes communales. La décision de l’alliance avec le TAJ de l’ancien ministre du Tourisme Amar Ghoul, a été largement contestée par la base militante de l’ANR. Pour rappel, les responsables du bureau de la wilaya de Tizi-Ouzou ont déjà annoncé le retrait de toutes les listes APC et de la liste APW de cette wilaya, la semaine écoulée.

Oussama Khitouche