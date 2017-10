Les listes FLN contestées par la base

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Plusieurs dizaines de militants FLN de Bouira se sont rassemblés durant la matinée d’hier, devant le siège de la Mouhafadha du parti dans la ville de Bouira, pour exprimer leur contestation des listes électorales adoptées par la direction nationale du Front.

Les protestataires qui se sont déplacés de plusieurs communes de la wilaya, notamment d’Aïn-Bessem, Sour El Ghozlane, Lakhdaria et Bouira, ont dénoncé «l’absence de transparence» dans la confection des listes et «l’abus de pourvoir de certains élus et cadres locaux». Certains cas ont été soulevés par les contestataires, à l’image du candidat, tête de la liste communale d’Aïn-Bessem, ainsi que de la deuxième candidate sur la liste de l’APW de Bouira. Selon-eux, le premier de la liste APC d’Aïn-Bessem n’est autre que le frère du sénateur de Bouira M. Ziane Slimane, et la deuxième sur la liste APW de Bouira est une élue APW issue du parti FFS. « Nous nous demandons sur quelle base ont été adoptées les listes des APC et celle de l’APW ? À Aïn-Bessem par exemple, le frère du sénateur Ziane Slimane a été imposé pour conduire la liste de l’APC, malgré le refus exprimé des militants à Bouira, une transfuge du FFS a été placée en deuxième position à la liste de l’APW. Des dizaines d’anciens militants et d’anciens élus avaient déposés leurs dossiers, mais ils n’ont même pas été pris en considération ! » Dira un militant du FLN, issu de la Kasma de Aïn-Bessem. Selon ce dernier, des dizaines de militants du vieux parti, notamment à Aïn-Bessem et Sour El-Ghozlane, ont déposé leurs démissions et ont rallié d’autres partis politiques en raison de ces dépassements. «À Aïn-Bessem, beaucoup de nos militants ont rallié le RND et à Sour El-Ghozlane des dizaines d’autres militants ont rallié la liste du MEN. Ici-même à Bouira, le malaise est généralisé. La majorité des militants est déçue, non seulement car leurs noms ne figurent pas sur les listes électorales, mais aussi car la direction du parti n’a même pas pris la peine, de nous expliquer les raisons de ces choix ou du moins répondre à nos recours ! » Dénoncera-t-il. Des militants de la Mouhafadha de Bouira ont dénoncé pour leur part, l’exclusion de cadres et élus locaux à la faveur d’une nouvelle équipe et qui, selon-eux, n’a jamais milité à Bouira : « des élus de l’APC de Bouira ont été écartés. Presque aucun militant de la Mouhafadha n’a été choisi sur la liste de l’APC. Nous nous demandons si les statuts internes du parti ont été respectés ? » Se désole un autre militant de Bouira. Les frondeurs ont tenus à interpeler le secrétaire national du parti, M. Ouled Abbas, pour réagir et corriger «ces erreurs», faute de quoi ils déposeront une démission collective des instances du parti, d’ici la semaine prochaine. Oussama Khitouche