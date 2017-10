L’hémorragie se poursuit au FFS

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

En effet et après les démissions de deux cadres locaux et de plus de 24 militants de la section communale d’Aghbalou, avant-hier samedi c’était au tour d’un groupe de militants des deux sections communales de Sour El-Ghozlane et de Lakhdaria d’annoncer une démission collective des rangs du plus vieux parti de l’opposition. Ces derniers, au nombre de 33 militants (20 de la section de Sour El-Ghozlane et 13 de Lakhdaria), justifient leur démission par «la marginalisation des militants de ces deux régions aux instances locale et nationale du parti et l’absence de candidats issus de ces régions sur la liste APW de la wilaya de Bouira». En effet et dans une requête qu’ils ont adressé au premier secrétaire national du FFS, ces désormais anciens militants ont tenu à exprimer leur «déception» face à la manière dont a été confectionnée la liste de l’APW par la commission des recours et celle des élections. Ils estiment que les membres de ces deux commissions n’ont pas respecté les statuts du parti : «L’équilibre régional n’a jamais été respecté à la fédération de Bouira. Nos deux régions ne sont pas représentées dans la liste de l’APW, censée unir toutes les sections, malgré que ces deux sections ont entamé, depuis plusieurs années, un énorme travail sur le plan politique et détiennent le plus grand nombre de militants à l’échelle de la fédération de Bouira. Les membres des deux commissions ont agi selon des considérations purement personnelles et régionales. Nos recours et nos nombreuses sollicitations n’ont même pas été pris en considération et nous avons été tout simplement ignorés par les instances du parti», ont-ils souligné. Dans cette même requête, les signataires dénoncent également ce qu’ils ont qualifié «d’absence de soutien des élus et des instances du parti pour la section de Sour El-Ghozlane.» Selon-eux, cette même section n’a pas pu déposer sa liste pour l’APC de Sour El-Ghozlane et ce, malgré qu’elle a collecté plus de 30 dossiers : «Les militants de Sour El-Ghozlane ont été laissés à leur sort. En raison d’un conflit interne, ils n’ont pas pu déposer leur liste pour l’APC. Les cadres locaux et du national n’ont fourni aucun effort pour orienter et aider ces militants, qui se sont donnés au maximum pour confectionner cette liste, surtout que le FFS n’a jamais présenté une liste APC dans cette grande commune de la wilaya», ont-ils ajouté.



Oussama K.