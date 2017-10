Chapeau bas l’ANP !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 91 lecture(s)

S. Ait Hamouda

L’ANP et ses soldats continuent à traquer les tangos partout en Algérie. Que ce soit au sud, où il ne passe pas un jour où ils ne démantèlent pas une casemate, une cache d’armes de guerre, de combes ; au nord où ils poursuivent les ratissages, la même chose est observée à l’Est et à l’Ouest du pays. Risquant leur vie pour nous, pour l’Algérie. Qu’on les invite à déposer les armes, à faire amende honorable et à se rendre, c’est une bonne initiative, s’ils la respectent, mais la meilleure des idées est de les combattre sans répit jusqu’au dernier. Ne soyons pas trop magnanimes avec ces criminels. Ne soyons par trop permissifs. Ne soyons pas assez inconséquents avec des assassins qui ne reculent devant rien pour tuer, ni religion, ni morale, ni humanisme. Qu’ils se fassent exploser pour le plus de victimes possibles, cela est devenu rare heureusement, grâce à l’ANP et la conciliation nationale, mais le danger n’est pas totalement écarté, à voir le nombre de caches d’armes que les forces de sécurité trouvent chaque jour que Dieu fait, nous montre que les desseins de ces criminels sont toujours les mêmes, autrement dit, mortifères, déstabilisateurs de la paix. Ainsi, leurs projets sont de jure et de facto insurrectionnels. Qu’ils se présentent dans l’habit de daech ou dans n’importe quel accoutrement, ils sont de prime abord, les ennemis de l’Algérie, de l’islam, de toutes les religions. Que certains d’entre eux s’en aperçoivent, même dans le tard, ils sont certes les bienvenus, qu’ils se rendent compte de ce qu’ils ont fait, comme mal au pays, à ses habitants, à ses institutions, à ses entreprises qu’ils ont tués de sang froid, qu’ils ont saccagés, incendiés, handicapés et qu’ils fassent amende honorable, ceci peut être le minimum acceptable. Mais qu’ils oublient tout et reviennent comme des héros! Ça, aucun Algérien ne peut et ne doit l’accepter. Nous connaissons notre armée, sa bravoure et son sacrifice pour sauvegarder la paix, la détente et la sérénité dans le pays, c’est à son honneur et nous saurons lui rendre l’hommage qu’elle mérite qu’en nous souvenant de ses martyrs et de ne jamais les oublier…

S. A. H.