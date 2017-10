Fin de cavale pour le sanguinaire Mazit

Par DDK | Il ya 49 minutes | 137 lecture(s)

C’est au cours d’une opération menée par les forces de l’ANP près de la commune d’El-Kseur, dans la wilaya de Béjaïa, que cinq terroristes ont été abattus, avant-hier dimanche. Une opération déclenchée suite à des informations faisant état du passage sur le territoire de cette commune d’un groupe terroriste. Celle-ci s’est notamment soldée par la liquidation d’un dangereux émir d’Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI ex-GSPC). Selon une source sécuritaire, il s’agit du dénommé Karim Mazit âgé de 39 ans et originaire du village La Crête Rouge dans la commune d’El-Adjiba, qui écumait les montagnes de la wilaya de Bouira, depuis le début des années 2000. Notre source explique que, suite au resserrement de l’étau par les services de sécurité au niveau de la wilaya de Bouira, ce groupe, dirigé par Mazit et composé de cinq éléments, a tenté de se déplacer vers la forêt d’Akfadou, à l’ouest de la wilaya de Béjaïa. En effet, le terroriste était ciblé à Bouira par plusieurs opérations de ratissage de l’armée. La dernière opération d’envergure date de la fin du mois d’août dernier, au niveau de la zone limitrophe entre les communes d’El-Adjiba et Saharidj à l’Est de la wilaya de Bouira, où pas moins de 600 militaires, des parachutistes notamment, ont été mobilisés pour sa recherche. Certaines informations faisaient état de sa présence dans le village abandonné d’Islane, sur les hauteurs de la commune d’El-Adjiba, où il a squatté pendant plusieurs jours une maison abandonnée. Le même terroriste a également pu échapper à plusieurs importantes opérations de l’armée, à l’image de celle lancée au mois de février 2016 dans le massif forestier de Tamelaht (entre les communes d’Ath-Rached, El-Adjiba et Ahnif), qui s’était soldée par l’élimination de 14 terroristes. Notre source explique, par ailleurs, que ce groupe de terroristes s’était affaibli ces dernières années. Même s’ils poursuivaient leur cavale, ces criminels étaient encerclés de toutes parts par l’armée et les services de sécurité qui ont rendu ainsi leurs déplacements entre les villages de la région très difficiles, voire impossibles. Notre source ajoute que ce groupe de terroristes était aussi confronté à un manque de nourriture, de matériel, d’informations et à un manque de soutien, chose qui les a poussés à racketter la population locale. Ce fut par exemple le cas au mois d’avril 2014, quand ce groupe a délesté un citoyen, près du village d’Assif Asemadh (commune de M’Chedallah), de son véhicule utilitaire, d’une somme d’argent et de son téléphone portable. Le véhicule a été retrouvé, quelques jours après, abandonné près de la commune de Tazmalt, wilaya de Béjaïa. Ce même groupe serait aussi responsable de plusieurs actes terroristes et crimes contre les forces de l’ordre dans la région Est de la wilaya de Bouira : Au mois de décembre 2010, ses éléments avaient enfoui une bombe artisanale près de la brigade de gendarmerie d’El-Adjiba. Ils étaient également derrière l’opération sanglante, commise le 3 février 2015, qui a coûté la vie à deux gendarmes de l’unité de surveillance routière de l’autoroute Est-Ouest, près d’El-Adjiba. Au mois d’avril 2014, ce même groupe a tendu une embuscade contre un groupe de chasseurs, près du village de Chriâa, dans la commune d’Ath-Rached. Les chasseurs furent délestés de cinq fusils de chasse. Ce même groupe serait probablement impliqué dans l’enlèvement et l’assassinat du touriste français Hervé Gourdel, survenu au mois de septembre 2014. Parmi les cinq terroristes éliminés lors de l’opération d’El-Kseur, figurent deux autres criminels originaires de la wilaya de Bouira. Notre source confirme que le premier est issu de la commune d’Aomar (Nord-ouest de Bouira) et le second de Bechloul à l’Est de la wilaya. Les éléments du groupe éliminé activaient au sein de la katibat Al-Houda affiliée à AQMI. Ils écumaient le massif sud du Djurdjura dans la wilaya de Bouira et celui de Tamelaht et d’Ighzer Oumenchar entre les communes d’Ath-Rached et Ahnif, à la frontière avec la wilaya de Bordj Bou Arreridj. A noter qu’une autre opération de ratissage d’envergure est toujours en cours dans la wilaya de Médéa, à la limite avec la wilaya de Bouira. Les militaires de l’ANP y traquent un autre groupe terroriste près du col des deux bassins.

Bachir A.