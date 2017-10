Cinq terroristes abattus à El-Kseur

Par DDK | Il ya 48 minutes | 115 lecture(s)

Les soldats de l’armée nationale populaire ont abattu, avant-hier dimanche, cinq terroristes dans la région d’El-Kseur, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

En opération de ratissage et de recherche dans les maquis touffus de Toudja, daïra d’El-Kseur, depuis jeudi dernier, les éléments d’un détachement de l’ANP ont réussi à éliminer dans un premier temps un dangereux terroriste dans la région et à récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et trois chargeurs garnis. Ce dernier a été identifié, dimanche. Il s’agit de Halim S., alias Abou Ibrahim, qui avait, selon le MDN, rejoint le maquis en 2004. Avant-hier, ce sont cinq autres dangereux criminels qui ont été mis hors d’état de nuire par les militaires dans la même région. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage au niveau de la Daïra d’El-Kseur, wilaya de Béjaïa, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a abattu dans l’après midi de ce dimanche 1er octobre, cinq dangereux terroristes et récupéré cinq pistolets mitrailleurs de type kalachnikov munis chacun de trois chargeurs garnis», indique le MDN dans son communiqué. Le ministère de la Défense souligne dans son communiqué que «cette opération confirme les efforts de l’Armée nationale populaire dans la poursuite de ces criminels et leur élimination à travers le territoire national». Il est à signaler que les maquis fortement boisés de la commune de Toudja, administrativement rattachée à la daïra d’El-Kseur, ont toujours constitué une zone de repli pour les sanguinaires de l’ex-GSPC. Des détachements de l’ANP sont stationnés dans ces zones densément boisées, depuis des années, et des opérations de ratissage sont régulièrement menées pour combattre ces dangereux criminels, auteurs, par le passé, de plusieurs attentats contre des patriotes, des militaires et des gardes communaux. En 2004, rappelons-le, sept gendarmes avaient été assassinés en plein jour dans un attentat perpétré par des terroristes entre Toudja et Béni Ksila. Par ailleurs, des opérations de ratissage de grande envergure sont constamment engagées par les soldats de l’ANP pour débusquer les derniers terroristes de l’ex-GSPC écumant cette région et tant d’autres. D’ailleurs, l’étau ne cesse de se resserrer autour des différents groupes terroristes disséminés dans les massifs touffus de la wilaya de Béjaïa.

D. S.