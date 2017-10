5 listes pour 15 sièges

Par DDK | Il ya 49 minutes | 101 lecture(s)

Ils sont presque tous nouveaux, voire novices, ces candidats aux élections municipales du 23 novembre 2017 au niveau de la commune de Souk El Ténine, dans la daïra de Maâtkas. Seule la tête de liste du FLN est connue, dès lors qu’il est vice-président sortant avec la majorité RCD, actuellement aux commandes de la commune. Le P/APC sortant ne s’est pas porté candidat, c’est un jeune universitaire du village Agouni Boufal. Ainsi, ce serait le président du comité du village en question qui conduira la liste de la formation de Mohcine Bellabas. Même topo pour le FFS qui a jeté son dévolu sur un autre jeune universitaire du village de Sidi Ali Moussa. Le parti d’Ahmed Ouyahia a également porté son choix sur une liste de jeunes. Aussi, une liste indépendante conduite par un ex-cadre du RCD et ex-candidat à la députation dans la liste Alternative Citoyenne de Noureddine Ait Hamouda, est également en course pour prendre les rênes de cette commune de 15 000 habitants. Cette liste qui porte le nom de Assirem est aussi composée de jeunes, mais aussi de moins jeunes, dont la majorité ayant eu déjà un parcours politique dans les formations en lice. Pour l’heure, nul n’est en mesure d’avancer le moindre pronostic même si le RCD et le FFS partent avec une légère avance, avec toutefois l’impossibilité pour l’un comme l’autre de parier sur une majorité absolue. Les tractations sont d’ores et déjà entamées en filigrane pour des éventuelles alliances.

A. M.