FLN, FFS, RCD, PT et RND en course

Par DDK | Il ya 49 minutes | 97 lecture(s)

Pour la localité de Tizi-Gheniff, seules cinq listes de candidatures ont été remises au niveau de la DRAG de Tizi-Ouzou, à la clôture officielle du dépôt des listes. Il s’agit de celles du FLN, du FFS, du RCD du PT et du RND. Il faut, cependant, signaler que le PT et le RND ont parrainé des listes indépendantes. Ainsi, il faut s’attendre à un autre duel acharné entre les deux têtes de listes, plutôt les deux anciens de la politique locale, à savoir M. Mohamed Djidda, sous couvert du RND, ex DRAL de la wilaya de Tizi-Ouzou, transfuge du FLN et ex-P/APC (2007-2012). Et M. Saïd Mansour, sous couvert du PT, dissident du FFS, ex-P/APC (FFS) de 2002 à 2007, arrivés en tête ex aequo en récoltant cinq sièges chacun, l’avantage était revenu à M. Saïd Mansour qui avait pu non seulement su rallier en sa faveur M. Mohamed Bozetine (FFS), comme il avait également tissé une alliance avec les 4 élus du RCD pour constituer son exécutif. Pour le FFS resté très actif durant ces cinq dernières années dans son rôle de parti d’opposition tous azimuts, il n’avait pas hésité à manifester cette volonté juste après l’installation de la nouvelle APC de ladite localité, conduite par M. Saïd Mansour, dans une déclaration rendue publique, en soutenant ouvertement un mouvement de protestation se dénommant «coordination des associations et comités de villages de Tizi-Gheniff». «La création de cette coordination des associations et comités de villages de Tizi-Gheniff qui, dans l’esprit de ses initiateurs pouvait faire tomber ou pousser M. Saïd Mansour à abdiquer, a été au contraire une force dont l’exécutif communal avait su tirer profit pour arriver à une fin de mandat avec un bilan très positif», confie l’un des sympathisants de M. Saïd Mansour, alors que d’autres citoyens n’hésitent pas à commenter ce qu’ils qualifient d’erreurs de stratégie que la section FFS de Tizi-Gheniff avait commises allant jusqu’à perdre toute son assise de militants. «C’est surtout grâce à un véritable forcing, de la part d’un membre de la direction nationale du FFS originaire de la localité, que la section locale de Tizi-Gheniff a réussi à déposer sa liste avec en tête M. Djamel Mahmoud qui aura du pain sur la planche, car le FFS n’est plus ce qu’il était surtout après la disparition de feu Hocine Aït Ahmed ainsi que la fuite massive de ses militants et le peu d’engouement pour de nouvelles adhésions, je ne pense pas que le FFS fera quelque chose à Tizi-Gheniff surtout que les opportunistes n’ont pas trouvé mieux que de se jeter dans les bras du RND, sinon cette formation politique n’a jamais existé chez nous», déclare un proche du FFS. Pour le RCD la confection de sa liste fut également un vrai parcours du combattant pour l’un des membres du conseil national dudit parti, originaire de la localité, à qui incombait la mission de mobiliser les troupes après leur dispersion à la suite de la défection de M. Brahim Ayoun, élu à l’APC ayant rallié M. Noreddine Ait Hamouda. Aussi, M. Mohamed Arabi, membre de l’exécutif communal et directeur d’école à la retraite, aura la lourde charge, à la tête de cette liste, d’essayer au moins de parvenir à garder le même score obtenu en 2012. Par ailleurs, le FLN qui avait perdu, depuis le 5 octobre 1988, tout le terrain, il n’en demeure pas moins qu’il garde encore un espoir de le reconquérir en misant sur la jeunesse et c’est à un universitaire que revient cette lourde mission de reconquérir quelques sièges au sein de la nouvelle APC.

Essaid Mouas.