Yazid Ould-Taleb bien parti pour un second mandat

Par DDK | Il ya 36 minutes | 23 lecture(s)

Conforté par le soutien de la population, Ould-Taleb Yazid, l’actuel P/APC d’Ain El-Hammam, se porte candidat pour un second mandat sous les couleurs du MPA. Même si la liste de ses futurs collaborateurs n’est pas encore dévoilée, on croit savoir que plusieurs anciens élus de son équipe actuelle seraient également reconduits. De l’avis de la population locale, le maire actuel mériterait d’être reconduit au vu de son bilan de l’exercice précédent. Les changements au niveau du chef-lieu et dans les villages dont l’exécutif se targue, sont palpables, surtout que la mairie ne dispose pas de finances suffisantes pour accélérer le développement local. Le commun des citoyens se félicite de cette candidature et dit préférer «ceux que nous avons déjà vus à l’œuvre, plutôt que d’aller vers l’inconnu». Quatre partis politiques se préparent, du reste, localement pour les prochaines municipales. Il s’agit du MPA donc, du RND, du RCD, et du FLN qui a beaucoup perdu de son ancrage. Le RND sans candidats à un certain moment, a été «sauvé» de justesse, par un groupe d’indépendants qui ont rallié ses rangs à la dernière minute. Ces derniers, faute de parrainage suffisant, ont préféré concourir sous les couleurs de ce parti qui, à défaut de candidatures partisanes, leur a ouvert ses portes. Malgré cela, les prétendants insistent pour dire qu’ils «demeurent indépendants». De son côté, le RCD vient de connaître la désaffection de plusieurs militants qui refusent de cautionner la liste de candidatures à l’APC présentée par le parti. En effet, un changement apparu dans le classement des candidats du parti a conduit à la démission de ceux qui s’étaient sentis lésés.

A.O.T