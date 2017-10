Le maire dépose plainte contre une liste indépendante

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Akir Youcef, maire des Ouadhias d’obédience FFS, a déposé plainte contre la liste indépendante conduite par Ouerd Smaïl, lui aussi élu à l’APC des Ouadhias. Le P/APC, qui n’a pas hésité à nous contacter, annoncera : «J’ai déposé plainte au tribunal de Draâ El-Mizan contre la liste indépendante conduite par Smaïl Ouerd. J’ai, également, saisi le wali et le DRAG de Tizi-Ouzou pour annuler cette liste». Questionné sur le motif de cette action, ledit maire révèle : «Les parrainages collectés ne sont pas légaux. Les indépendants ont fait légaliser des signatures sans la présence des concernés, contrairement à ce que stipule la loi. Pour ce faire, ils sont allés chercher les légalisations à la mairie d’Aït Bouadou et à la mairie d’Agouni Gueghrane. Nous détenons des preuves formelles quant à l’exactitude des faits et nous sommes prêts à aller loin dans cette affaire, jusqu’à l’application de la loi ! Nous ne demandons qu’une seule chose : l’annulation pure et simple de la liste. Une enquête est en cours, le verdict sera connu incessamment».

H. T.