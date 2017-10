Derbal appelle à mobiliser les conditions nécessaires

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelouahab Derbal, a souligné, jeudi dernier, l'importance de mobiliser les conditions nécessaires pour garantir la légitimité des élections locales du 23 novembre prochain. «Les efforts déployés par la HIISE visent la mobilisation de l'ensemble des parties concernées devant garantir le succès de ce prochain rendez-vous électoral», a indiqué M. Derbal, lors d'un point de presse au siège de l'instance à El Tarf. Il a précisé que l'amélioration du processus électoral est vitale pour «assurer des joutes électorales propres», soulignant «l'importance des efforts engagés dans le cadre de l’assainissement des listes électorales, la formation de l'ensemble des partenaires concernés par l'opération électorale, ainsi que le rôle des médias et leur impact sur l'opinion publique». M. Derbal a également mis l'accent sur la formation continue, encadrée par des experts en la matière, de tous les acteurs concernés, «pour permettre aux différents intervenants dans cette opération électorale de mener à bien leur mission», a-t-il souligné. Par ailleurs, le président de la HIISE a fait état de quatre conférences inscrites dans le cadre des préparatifs de ces prochaines élections qui ont été organisées. «Les démarches et les efforts consentis ont pour but d'améliorer le processus électoral et de corriger les insuffisances relevées afin d'assurer la légitimité de l'opération électorale avec un taux de participation juste», a affirmé M. Derbal. Le même responsable a tenu à évoquer divers autres points liés à l'interdiction de l'exploitation des symboles de la République à des fins partisanes et le respect strict de la loi régissant les différentes phases de l'opération électorale. Il est utile de rappeler que M. Derbal avait plaidé en faveur de la «révision minutieuse de la loi électorale compte tenu de son impact sur la vie politique et le processus démocratique», invitant les représentants des partis politiques à prendre part à cette révision en soumettant leurs propositions en la matière.

