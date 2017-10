47 dossiers de candidatures rejetés !

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Pas moins de 47 dossiers de candidatures, de différentes listes de partis politiques et d’indépendants en prévision des prochaines élections locales, ont été rejetés par les services de la DRAG de la wilaya de Bouira, après la fin de la période d’étude des dossiers, jeudi dernier.

Selon les services de la wilaya, ces rejets ont été notifiés aux partis politiques concernés, et de nouveaux dossiers ont été déposés pour remplacer les 47 candidatures rejetées. Parmi les motifs signalés, l’on citera la présence d’antécédents judiciaires, le manque de certains documents administratifs, la non-inscription ou la double inscription sur le fichier électoral national, le non-règlement de la situation vis-à-vis du service national et enfin la non-conformité des parrainages récoltés ou pour des réserves formulées par les services de sécurité. A signaler qu’une seule liste a été rejetée en entier, il s’agit de la celle présentée par le parti FFS dans la commune de Sour El-Ghozlane, et ce, en raison du non-complètement des dossiers des 10 candidats de la liste. D’autres partis politiques, à l’image du RND, MEN, MPA, FLN, RCD, TAJ, PT et le parti des jeunes, ont été informés, durant la période des 10 jours réglementaires pour l’étude des dossiers, à propos du rejet de certaines candidatures dans leurs listes des APC ou pour celle de l’APW, et de nouveaux dossiers ont été déposés à la place de ceux rejetés. La liste indépendante ‘’Le Renouveau’’ pour l’APC de M’Chedallah, qui est, pour rappel, l’unique liste indépendante déposée à travers la wilaya, a été également touchée par ces rejets, puisque trois dossiers de candidatures ont été remplacés pour diverses raisons. Les candidats et les partis politiques concernés par ces rejets auront le droit de déposer des recours au niveau du tribunal administratif de Bouira, pour une seconde étude de leurs dossiers. La chambre administrative est, en effet, le seul organisme public habilité à remettre en cause les décisions de la DRAG, et ces candidats seront automatiquement réhabilités, si une décision de la justice tombe en leur faveur. A rappeler que pas moins de 234 listes électorales ont été déposées pour les 45 APC de la wilaya et 14 listes pour l’APW, qui dispose de 42 sièges. Ainsi, 21 partis politiques et une seule liste indépendante sont déjà en course en prévision des prochaines élections locales dans la wilaya de Bouira, dont la campagne électorale débutera fin octobre.

Oussama Khitouche