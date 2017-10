Ne jouez pas à la roulette russe pas avec l’eau…

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Il n’y aura pas de pénurie d’eau en Kabylie, selon les prévisions, optimistes, d’un géologue. Les nappes phréatiques sont estimées à 60 milliards de m3 par le docteur Abdelkader Saâdallah, géo-scientifique installé en Norvège. Rien que ça, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Jamais nous ne manquerons du précieux et vital breuvage. Mais l’amère réalité est là. Tous les scientifiques, hydrologues, experts et spécialistes, dont Malek Abdeslam, professeur en hydrologie à l’université de Tizi-Ouzou, sont plus pessimistes. D’abord en termes de quantité, ensuite, sur le plan de la densité, la Kabylie ne peut contenir une telle provision d’eau. Quoique nous aurions souhaité que ce territoire puisse regorger de cette matière stratégique et préserver, ainsi, nos enfants et petits-enfants de cette guerre terrible de l’eau. Ce sont les guerres du futur qui attendent l’humanité. C’est là où le bât blesse, lorsqu’on nous balance des données erronées, à nous qui sommes incompétents, analphabètes ou carrément ignorants tout dans ces histoire d’eau. Qu’on essaie de voir l’état de l’oued Sebaou, lequel ne va pas tarder à se retrouver à sec, ou encore des affluents et des rivières qui n’ont plus rien à envier à la mer en termes de salinité d’eau, le barrage Taksebt, qui est en passe de rappeler l’Oued El Harrach par sa pollution atteignant des niveaux insoupçonnés jusque-là, les sources impropres à la consommation de plus en plus nombreuses, et surtout la qualité douteuse de l’eau observée ces derniers temps. Vanter les quantités au-delà du raisonnable dont disposerait le sous-sol de la région, c’est aller trop vite en besogne. 60 milliards de m3 est une quantité inimaginable pour un mouchoir de poche, que ce soit en eau fossile ou de sources. Reste la réalité, elle est là présente. Elle nous alerte à chaque instant, elle nous avertit de ce qui nous attend à moyen terme, si nous ne faisons pas assez attention. L’eau est, de prime abord, foncièrement stratégique, donc, elle n’est pas une denrée avec laquelle on joue à la roulette russe.

