Des candidatures d’indépendants, du RND, du PST et du RCD rejetées

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Abdelhamid Amelou, le candidat controversé sur la liste du RND pour la commune d’Aït R’zine, s’est vu rejeter son dossier par l’Administration de la wilaya de Béjaïa. C’est ce qu’a rapporté, hier en fin d’après-midi, le chef du groupe parlementaire du FFS, Chafa Bouaïche, sur sa page Facebook. Ce député a déjà porté le nom d’Amelou à l’APN, en dénonçant «la candidature de l’assassin présumé d’Ali Mecili». Par ailleurs, si d’un côté on s’est réjoui de certains rejets de dossiers de candidatures, d’autres voix se sont élevées justement contre ces rejets notifiés par l’administration de wilaya. En effet, ils étaient plusieurs syndicalistes, militants des droits de l’homme, adhérents à des formations politiques ou simples citoyens à avoir marché, hier matin, à Tazmalt, pour soutenir Fatah Redjdal, tête de la liste indépendante «Assirem N’Tazmalt» pour les élections du 23 novembre prochain, dont la candidature a été rejetée par l’administration. Une action initiée par des citoyens de Tazmalt et relayée par «Initiative Citoyenne», le mouvement du député Braham Bennadji. L’on apprend que le concerné à déposé un recours auprès du tribunal administratif. Ce qu’a également fait le syndicaliste et enseignant Chabane Guenani, candidat du PST pour les élections à l’APW, dont le dossier a été rejeté par la wilaya. Contacté, Kamel Aissat, premier responsable du PST à Béjaïa, a déclaré qu’effectivement «un recours a été déposé au niveau du tribunal administratif pour dire simplement que ce n’est pas à l’administration de décider qui peut être candidat ou pas. C’est plutôt à la population de choisir qui peut la représenter», soulignera-t-il. Deux autres candidatures, sous la bannière du RCD, ont été également rejetées. Il s’agit de celle de Farid Merabti, actuel adjoint au maire d’Aokas, dont le dossier a été rejeté alors qu’il avait été accepté en 2012, et de celle de Youcef Merah, candidat à l’APC de la commune voisine de Souk El Tenine. Toutefois, le tribunal administratif statuera demain sur ces recours et les listes définitives seront validées dès que le tribunal aura rendu son verdict.

A Gana.