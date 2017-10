Quatre partis et une liste indépendante pour 19 sièges

Par DDK | Il ya 1 heure | 166 lecture(s)

Cinq listes de candidatures ont été officiellement retenues par les services de la DRAG de Tizi-Ouzou, pour les élections locales du 23 novembre prochain dans la commune de Timizart. Il s’agit bien sûr des partis traditionnels : FFS, RCD, FLN et RND, mais aussi, et pour la première fois dans l’histoire de la commune, d’une liste d’indépendants sous la bannière de l’Alternative Citoyenne, conduite par l’ex-élu RCD, Rachid Inguel, qui a rallié le mouvement de M. Nordine Aït Hamouda lors des dernières législatives. Dans les bureaux locaux des partis, l’effervescence est visible et les candidats sont à pieds d’œuvre. La précampagne a bel et bien commencé avant l’heure, sur les réseaux sociaux et à travers le travail de proximité mené par les militants. Le FFS a opté pour une liste «homogène et expérimentée» menée par M. Lounes Djouadi fonctionnaire et ancien P/APC (2007-2012). Son rival de toujours, le RCD, a lui présenté une liste «new look» ne comportant aucun candidat de l’exécutif sortant, certainement, disent certains, «pour éviter de défendre un bilan indéfendable». Les deux partis au pouvoir, le FLN et le RND, qui nourrissent de réelles ambitions de créer la surprise, notamment après leurs bons scores des législatives de mai dernier, ont choisi de donner confiance à de nouvelles têtes, en les personnes de Ferhat Ifires Directeur d’école à la retraite pour le FLN et du jeune entrepreneur Ali Tissertiouine du côté du RND.

Ahmed Oulagha