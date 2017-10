Guitouni, ministre de l’Énergie, attendu aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, est attendu aujourd’hui dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour une visite de travail et d’inspection qui le conduira dans six communes. À Fréha, le ministre aura droit à la présentation du secteur de l’énergie à travers la wilaya, avant d’inaugurer une cabine mobile d’une capacité de 20 mégawatts. Il lancera ensuite les travaux de réhabilitation des installations du poste 60/30 KVA. Il se rendra aussi à Draâ Ben Khedda pour s’enquérir des travaux de réhabilitation du poste 60/30 KVA. À Timizart, le ministre mettra en service le réseau du gaz naturel au profit de 401 foyers des villages Mira et Ath Rabah. À Boudjima, Guitouni procédera à la mise en service de quatre centres d’électrification rurale au bénéfice de 94 foyers à travers trois villages de la commune (Isserouen, Iferadjen et El Oudez). Il aura également à rallier la commune de Tizi Rached pour visiter les centres enfûteurs et carburant à Oued Aïssi. Dans l’après-midi, l’hôte de Tizi-Ouzou inaugurera le centre médico-social Naftal au chef-lieu de wilaya, comme il se rendra à Boukhalfa pour s’enquérir du projet de remise à niveau de la station-service Naftal. À Betrouna, il procédera à la mise en service du réseau de gaz naturel pour 519 foyers. Le ministre terminera sa visite dans la wilaya par la commune de Tirmitine, où il mettra en service le gaz naturel au profit de 488 foyers du village Smail Oukaci.

Hocine T.