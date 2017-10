28 dossiers rejetés par la DRAG à Tizi-Ouzou

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Le tribunal administratif de Tizi-Ouzou, selon les premiers chiffres ébruités, a rejeté 28 dossiers de candidatures aux élections locales du 23 novembre prochain. Plusieurs partis sont concernés par ces rejets. Le premier à en payer les frais c’est le Rassemblement pour la culture et la démocratie de Mohcine Belabes. Une source interne au parti a indiqué : «Au départ, la DRAG nous a rejeté une douzaine de dossiers. Nous avons porté l’affaire devant le tribunal, hélas le dit tribunal a confirmé le rejet de 9 dossiers. Nous n’avons d’autres choix que de les remplacer». Le Front des forces socialistes n’est pas épargné lui non plus, puisque deux dossiers lui ont été rejetés, celui de la tête de liste d’Iferhounène et celui d’un autre candidat à l’APC de Tizi Gheniff. Le Front de libération national s’est lui aussi vu rejeter deux dossiers. «On nous a rejeté deux dossiers pour atteinte à l’ordre public, nous les avons remplacés et tout est rentré dans l’ordre», dira un responsable au niveau de ce parti. L’alliance TEJ/ RPR a connu le rejet de deux listes entières, à savoir celles des candidatures à l’APC d’Ouadhias et d’Idjer. Le responsable du bureau du RPR indiquera : «Avant de contracter l’alliance avec TEJ, nous avons confectionné 39 listes, mais après l’alliance, nous avons enregistré plusieurs retraits. Nous n’avons déposé que 16 listes et là aussi deux listes ont été rejetées, celles des Ouadhias et d’Idjer. Notre présence est ainsi réduite à 14 listes APC». Au RND, on a indiqué : «Notre parti n’a enregistré aucun rejet. Toutes nos listes et tous nos dossiers ont été enregistrés sans difficultés». A signaler également que nous avons pris attache avec le DRAG et le chef de cabinet du wali pour connaitre le nombre exact de dossiers rejetés et le motif des rejets, mais une fin de non-recevoir nous a été signifiée. «Il faut attendre la date butoir du 13 octobre pour connaitre les décisions officielles», nous a-t-on indiqué. Rappelons que 345 listes APC ont été déposées au niveau de la DRAG de Tizi-Ouzou par 12 partis politiques et des indépendants. 11 listes APW, dont deux conduites par des indépendants (Izouran et Alternative citoyenne), ont également été enregistrées.

Hocine. T