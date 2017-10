Guéguerre de campagne entre le maire et le RCD

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Dans une déclaration, dont une copie nous a été transmise, le maire de Boghni répond à ses détracteurs du RCD local qui l’ont précédé par une déclaration, où ils dressent un réquisitoire contre la gestion de l’actuel maire, l’accusant d’être à l’origine de la coupure de l’électricité au niveau de la mairie, de l’état de délabrement des écoles, du retard dans l’ouverture des cantines scolaires, de l’utilisation des moyens de la collectivité à des fins personnels et de nombreux griefs retenus contre le maire et sa gestion des affaires de la cité. M. Belhadj Ahmed, maire FFS à l’origine avant d’être exclu, n’a pas attendu longtemps pour répondre à ses détracteurs en qualifiant leur déclaration de «calomnieuse, tendancieuse de certains élus et membres se réclamant du RCD de Boghni. Se réveillant après une longue hibernation juste à l’occasion des élections avec comme arguments l’invective, l’injure et les contres vérités avec un esprit nihiliste empreint de haine». Répondant point par point à la déclaration des élus et des membres du RCD, M. Belhadj justifie la coupure d’électricité par la nouvelle procédure qui exige la passation de marché avec la Sonelgaz et le règlement des dettes accumulées depuis 2007. Il rappellera en outre «qu’en 2005/2007, une période gérée par ces élus, la coupure d’électricité au niveau du siège a duré 8 mois». Concernant l’utilisation des moyens de la commune, le P/APC indiquera dans sa déclaration : «Le mandat électif prend fin le 23 novembre prochain et le congé exceptionnel des élus candidats interviendra au début de la campagne électorale, soit le 28 octobre. Jusqu’à cette date, les membres de l’exécutif exerceront leurs prérogatives régulièrement». Au sujet des injures et atteintes à l’honneur de sa personnalité, le P/APC se contentera de dire : «J’oppose la sagesse et le discernement de porter l’affaire devant la juridiction compétente». M. Belhadj signalera, également, la violation de la loi électorale qui interdit, par son article 174, toute campagne électorale en dehors des délais fixés par l’article 173.

Hocine T.