Le PST menace de retirer sa liste APW

Dans un communiqué transmis à nos bureaux, le parti socialiste des travailleurs s’est indigné de ces décisions et «rejette ces pratiques antidémocratiques», en déclarant «examiner les possibilités de mobilisation, tout en projetant le retrait éventuel de la liste à l’APW», fera savoir le premier responsable du parti à Béjaïa, Kamel Aissat, qui s’est déplacé, pour la circonstance, à nos bureaux. Avant de s’étaler sur cela, le PST rappelle, en préambule, que les dossiers rejetés l’ont été sur la base des articles définissant les dossiers de candidature, or «les candidats remplissent toutes ces exigences». Selon les rédacteurs, le juge a ignoré la Constitution de 2016, laquelle ne prévoit pas d’enquête préalable pour l’acceptation d’une candidature et s’est appuyée sur une loi datant de 1983. Toutes les restrictions contenues dans la dernière loi organique, notamment l’interdiction aux fonctionnaires des collectivités ou le parrainage pour les partis politiques, sont des attaques contre les acquis démocratiques, souligneront les membres de la section PST de Béjaïa. Enfin, déclareront les rédacteurs du communiqué, «la majorité des candidatures rejetées visent les militants du mouvement social à Chemini, Tazmalt et ailleurs. Si le wali considère que notre camarade Chabane Benani et les autres candidatures peuvent porter atteinte à l’ordre public, il devrait prendre les mesures à la hauteur de ses accusations».

A. G.