Des citoyens d’Aïn-Hdjar soutiennent leur maire

Plusieurs dizaines de citoyens de la commune d’Aïn-Hdjar, notamment des militants de la Kasma locale du FLN, ont protesté dans la matinée d’hier, devant le siège de la Mouhafadha du FLN à Bouira. Par cette action, ils disaient réclamer «l’annulation de la décision de la DRAG et du tribunal administratif de rejeter le dossier de candidature aux prochaines locales de leur maire sortant, M. Haddad Djellali, tête de la liste FLN». Les protestataires jugent la décision «arbitraire», surtout que, argumentent-ils, «le candidat en question remplit toutes les conditions requises pour la validation de sa candidature». «Son casier judiciaire est vierge. Il n’a aucun antécédent avec la justice et n’a jamais failli dans sa gestion de la mairie. Les services de la DRAG et du tribunal administratif n’ont fourni aucun motif pour ce rejet !», dira Said, l’un des protestataires, avant d’ajouter : «Nous réclamons désormais la validation de sa candidature. Des dizaines de citoyens se sont joints à nous aujourd’hui (hier NDLR) devant la mairie d’Aïn-Hdjar pour soutenir M. Haddad, respecté et estimé de tous !». Selon une source proche de la direction de la réglementation et de l’administration générale (DRAG) de la wilaya de Bouira, «la candidature de M. Haddad n’a pas été validée, en raison d’une affaire judiciaire toujours en cours». Nous apprenons que le maire sortant «est poursuivi en justice par un citoyen de cette commune qui l’accuse de coups et blessures, et l’affaire n’a toujours pas été jugée définitivement par la justice». Selon la même source, le nouveau code communal interdit sa candidature. Un refus réglementaire qui a d’ailleurs été confirmé, avant-hier, par le tribunal administratif de Bouira.

