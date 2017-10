Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Le tribunal administratif confirme les rejets

Pour rappel, ce dernier a fait valoir son dossier de candidature pour les élections communales du 23 novembre prochain. Le tribunal administratif a également fait de même pour l’ensemble des candidatures rejetées par la direction de la réglementation et des affaires générales, dont les concernés avaient formulé des recours, confirmant ainsi les griefs retenus par l’administration contre ces postulants. Désormais, les candidats malheureux seront remplacés officiellement par les noms présentés au lendemain du rejet de leurs dossiers. Ainsi, la liste indépendante «Assirem N’Tazmalt» perd son candidat tête de liste et le RCD a vu les dossiers de deux de ses candidats à la course pour l’APC d’Aokas et un autre à l’APC voisine de Souk El Tenine se faire rejeter par ledit tribunal. Le RND perd également son candidat tête de liste à l’APC de Tazmalt, Abdelmalek Amelou, alors que pour le PST, c’est l’un de ses candidats à l’APW de Béjaïa, Chabane Benani, qui perd sa candidature. Le parti Hamas se trouve également dans la même position, en voyant la candidature de l’un de ses postulants à l’APC de Draâ El Caïd se faire rejeter par l’administration, décision confirmée par le tribunal administratif. En tout, ce sont sept candidatures qui ont été rejetées par l’administration et entérinées par le tribunal administratif. Après la séance du tribunal administratif, qui aura à statuer sur tous les recours qui seront introduits dans les délais ne dépassant pas le 13 du mois en cours, les candidats dont les dossiers sont officiellement validés par l’Administration iront aiguiser leurs armes en vue de s’affronter dans une campagne électorale des plus acharnées. A vrai dire, les quatorze listes, dont deux indépendantes, participant aux élections pour les 43 sièges de l’APW et ceux des 272 listes pour accaparer des sièges des 52 communes de la wilaya ont entamé, en catimini, une sorte de campagne de proximité, histoire de se mettre dans le bain avant l’heure.

A Gana.