Une délégation reçue à l'APN

Une délégation de la permanence nationale de la coordination nationale de la garde communale, composée de représentants de Tizi-Ouzou, Aïn Temouchent, Mascara, Tipaza, Bouira, Guelma, M'Sila, Skikda et Mila, à leur tête le porte-parole, M. Yahia Arab, a été reçue, avant-hier, par le vice-président de l'APN, M. Mohamed Moussouadja. Les représentants des gardes communaux ont ainsi discuté de leur dossier qui «traîne depuis des années» notamment en ce qui concerne leur statut et la reconnaissance de leur corps comme tel par la Constitution. «Le vice-président de l’APN, auquel nous avions remis nos doléances à la fin du mois d'août dernier, a finalement tenu ses engagements. Il nous a reçus et la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère sereine. Nous avons eu une écoute attentive de la part des représentants du peuple», nous dira M. Yahia Arab, au lendemain de son retour de l'hémicycle. «Votre dossier sera remis au président de l'APN», telle fut la conclusion de cette rencontre, dira le porte-parole. Et de poursuivre: «M. Moussouadja nous a par ailleurs rassurés et promis que nous aurons bientôt une entrevue avec le Premier ministre. Il s’est engagé à ce que notre statut soit défendu au niveau de l'APN». Notre interlocuteur nous dira que «toutes les déclarations, tous les courriers adressés aux institutions de l'Etat (chefferie du gouvernement, ministère de l'Intérieur) ont été remis aux représentants de l'APN». Il ajoutera pour conclure : «En tout cas, s'il n'y a pas de réponse favorable à nos doléances, nous sommes prêts à reprendre la protestation, bien que nous ne soyons pas des perturbateurs mais des patriotes qui ont défendu la nation lorsque celle-ci était en danger», conclura M. Yahia Arab qui espère que ce dossier «trouve son épilogue, afin que les milliers de gardes communaux retrouvent le calme et la sérénité».

Amar Ouramdane