Un élu à l’APC démissionne du RND

Un élu RND à la section de Yattafen, dans la daïra de Béni Yenni, M. Oukaci Salem en l’occurrence, a transmis au coordinateur du parti d’Ahmed Ouyahia, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, sa démission. Dans cette dernière, qui date d’avant-hier lundi, et dont nous détenons une copie, le désormais ex-militant du RND annonce que la raison ayant motivé sa démarché à trait à des mésententes avec les responsables locaux de cette section. À signaler que le désormais ex-militant RND n’est autre que le 3e vice-président de l’APC de Yattafen. Si dans sa lettre de démission adressée aux instances du parti, M. Oukaci avance «de mauvaises ententes avec les responsables de la section», ceci laisse transparaître le total désaccord entre cet élu ex-militant et l’actuel coordinateur communal et candidat tête de liste du même parti pour les municipales du 23 novembre prochain. Selon des indiscrétions, les deux responsables avaient même failli en arriver aux mains, il y a de cela près d’une vingtaine de jours et même avant-hier, n’était la présence d’autres militants et élus qui ont calmé les esprits. La raison principale qui aurait mis le feu aux poudres entre les deux protagonistes serait liée à une accusation portée par le coordinateur lui-même contre son «collègue», qu’il a accusé de rouler pour une liste indépendance, dont son frère est le troisième candidat. D’autres rumeurs circulent, aussi, au niveau de la commune quant aux différends existants entre les deux élus, mais aussi entre d’autres. Cette démission aura-t-elle des conséquences sur le scrutin du 23 novembre prochain à Yattafen ? Fera-t-elle perdre des voix à la liste RND ? Pour l’élu démissionnaire, oui. Mais pour certains autres du même parti, «son départ ne sera pas une perte, bien au contraire…». Quoi qu’il en soit, les règlements de compte semblent avoir déjà commencé à Yattafen, et ce, avant même le début de la campagne électorale.

M. A. B