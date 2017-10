Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Le collège de Béjaïa de la société algérienne de médecine générale (SAMG) organise, demain vendredi au campus d’Aboudaou, la Journée nationale sur les maladies émergentes en Algérie. Une vingtaine de professeurs et docteurs spécialistes sont attendus pour animer autant de conférences durant les trois séances réparties sur des thèmes ayant trait à l’hypertension artérielle, le diabète, le rein, la pneumologie, l’Oto-Rhino-Laryngologie, l’endocrinologie, la gynécologie, l’urologie et la gériatrie. Durant ces interventions, l’on parlera de la relation de l’hypertension artérielle avec le diabète et le rein, le tabagisme et le cancer bronchite, la rhinite allergique, le cancer du cavum, le cancer du sein, l’hyperprolactinémie, l’AIT et la prévention primaire des AVC, ainsi que sur les démences séniles. En plus de cette série de conférences, il est programmé durant cette journée sept ateliers qui tourneront autour du défibrillateur, le dépistage des cancers colorectaux, l’échographie de la glande thyroïde, les infections urinaires et grossesses, l’insulinothérapie chez le diabétique type 2 et sur l’EFR. Concernant les posters scientifiques, il sera question de l’évaluation des effets d’un antioxydant sur l’équilibre pondéral chez le diabétique et de ses effets, également, sur les troubles neurocomportementaux et de la locomotion liés au diabète. L’ouverture de la journée nationale sur les maladies émergentes en Algérie sera faite par le wali de Béjaïa, M. Mohamed Hattab, en présence du président de l’APW, du directeur de la santé et de la population et du recteur de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, apprend-on auprès de la société algérienne de médecine générale.

A Gana.