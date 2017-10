«Un homme près du peuple»

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

«Dda Rabah était un militant propre et profondément humain. Il est resté militant et debout jusqu’à son assassinat. Il était très près du peuple et militait pour le bien de toute la société. Il était toujours disponible, de jour comme de nuit, et donnait de l’espoir à tous ceux qui le sollicitaient. Son combat et son parcours ont fait de lui un homme de grande valeur, un homme aimé de tous. Nous devons poursuivre son combat pour arriver au but, celui d’avoir tous les droits. Dda Rabah, nous ne savons pas encore qui l’a tué, on nous dit que c’est le terrorisme, mais nous ne savons pas encore toute la vérité. La lumière doit être faite sur les tenants et les aboutissants de son assassinat. La vérité doit éclater et nous la réclamerons à chaque instant».

Propos recueillis par H. T.