Ce qu’avait dit Aït Ahmed de Rabah Aïssat…

Par DDK

Le 11ème anniversaire de l’assassinat de feu Rabah Aissat a été commémoré, avant-hier jeudi, à Aïn Zaouïa, sa région natale, où il fut assassiné par des hommes armés, un certain 12 octobre 2006. En présence de dizaine de militants et de nombreux responsables du Front des forces socialistes, dont Mohand Amokrane Chérifi, Ali Laskri et le premier secrétaire général du parti, Mohamed Hadj Djilani, une minute de silence a été observée à la mémoire du martyr et une gerbe de fleurs déposée sur sa tombe. Les présents se sont ensuite dirigés vers la stèle dédiée à la mémoire du défunt P/APW, pour son inauguration. Le fils aîné du défunt dira, avec beaucoup d’émotion : «Tout d’abord, je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous vous remercions pour l’honneur que vous nous faite à chaque anniversaire de l’assassinat de notre père. Notre douleur demeure vive et profonde, c’est une plaie qui ne se referme pas. Notre père était un homme modeste et répondait toujours présent. C’est pour nous un honneur d’entendre dire que notre père était toujours du côté des gens pauvres et qu’il n’avait jamais refusé de rendre service. Malheureusement, il nous a été ravi dans une période où l’on croyait pourtant que le terrorisme avait disparu. La population a perdu une lueur d’espoir en perdant son accompagnateur. Merci encore une fois à vous tous». De son côté, le président de l’APC d’Aïn Zaouïa dira : «C’est la onzième fois que nous commémorons l’assassinat de Rabah Aissat. Et nous ne cesserons de répéter qu’Aissat Rabah est au-delà des clivages politiques. Si on vient ici, c’est pour honorer la mémoire de ce grand homme. J’appelle tout le monde à la tolérance. Nous avons perdu un homme, mais notre devoir c’est de ne pas l’oublier. Je profite de cette occasion pour rendre hommage au sénateur Hocine Haroun qui a honoré ses engagements envers le village d’Aissat Rabah, puisqu’il nous a accordé un montant de 6 millions de dinars pour la réalisation d’une salle de soins, d’une clôture pour ce cimetière, d’une aire de jeu et surtout la concrétisation de cette stèle». Mohand Amokrane Chérif, quant à lui, nous a confié, en marge de la cérémonie de recueillement : «Quand la direction nationale m’a informé de l’assassinat de Aissat Rabah, j’ai tout de suite pris le téléphone pour informer Si El Hocine qui dira tout simplement ‘c’était un brave homme’». En effet, «Dda Rabah était un brave homme», a-t-il répété avec émotion.

Hocine Taib