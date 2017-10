Il n’y a pas de propreté sans un développement durable

Par DDK | Il ya 16 minutes | 43 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Lancer un concours, en ce qui nous concerne ‘’Aissat Rabah’’ du village le plus propre, est en soi une bonne initiative. Mais, comme toujours il y a un mais, il n’emballe pas grand monde. D’abord par la mobilisation, ensuite par le manque de sensibilisation, et enfin par son rapport à la protection de l’environnement. La mobilisation n’est pas satisfaisante, elle fonctionne juste, difficilement d’ailleurs, pour que le jour « J » on se retrouve avec la moitié des villages concernés, sans véritable engouement, sans vrai enthousiasme, sans réelle volonté. Pour la sensibilisation, il faudra repasser, elle n’est pas présente, et pourtant ce ne sont pas la hardiesse, les résolutions, l’aplomb qui manquent à cette jeunesse de Kabylie. Il ne suffit pas de repeindre des façades, rendre belles les sources, damer les ruelles, éclairer l’espace public pour faire un village propre. Un village propre suppose une cité qui se développe dans le durable, suppose aussi un tri des ordures ménagères, et non des dépotoirs qui étalent leur pestilence jusqu’aux foyers. C’est sur le plan de la normalisation architecturale, l’invasion du béton, des étages qui effarent par leur nombre et la gêne qu’ils occasionnent aux riverains, privant le voisinage de soleil ad vitam aeternam. Ce n’est pas cela un bon et propre coin où il fait bon vivre. C’est à travers des choses pas coûteuses, ni en termes d’effort, ni en termes d’argent, mais en apport d’intelligence et de savoir-faire, qu’on peut réussir un belle «Tadart» (village) sur dans tous ses aspects, urbanistique, architectural, environnemental et écologique. Les appels aux citoyens à mettre la main à la pâte resteront vains tant qu’on ne fera qu’expédier par une formule abracadabrante l’événement afin d’offrir aux lauréats les prix qu’ils n’ont mérité que par le bricolage et l’à-peu-près. Certes l’initiative est louable, cependant elle est parasitée par trop de précipitation. On confond vitesse et précipitation à cet égard. Il n’y a pas de village propre s’il ne s’inscrit pas dans la durabilité.

