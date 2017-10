«Il faut encourager le recyclage !»

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

Le premier responsable de la commission santé et environnement, M. Saadi Ould Hamou, qui veille sur la continuité du concours du village le plus propre de la wilaya, revient dans cet entretien sur cette expérience, sur la manière avec laquelle est établie la notation et parle de son impact sur l’environnement au niveau local.

La Dépêche de Kabylie : Pour commencer, qu’est-ce qui est pris en considération dans les fiches de notes pour déterminer que tel village est mieux que l’autre ?

S. Ould Hamou: Il faut déjà rappeler que la commission est composée d’élus à l’APW, de membres des associations environnementales, de membres des villages primés lors de la dernière édition, en plus de spécialistes dans le domaine de la gestion des déchets, de l’environnement, de la santé et du tourisme. Les membres apprécient et notent l’entretien, la propreté et les aménagements généraux dans le village, les monuments, les lieux de culte et de culture, les sources d’eau, les fontaines et les abreuvoirs, les cimetières, les places publiques et surtout la collecte des déchets, leur tri et le compostage.

Peut-on connaître les villages qui ont émergé du lot ?

Je reconnais que beaucoup de villages ont travaillé dur. Même si nous ne pouvons pas tous les primer, ils ont gagné d’avance. Car au final, les villages ont gagné en propreté. Je dirai aussi que plusieurs villages ont réalisé plein de projets avec leurs propres moyens, ce qui est encourageant et augure un bon avenir. Il faut reconnaître que le concours du village le plus propre a enclenché une dynamique environnementale et un engouement sans précédent qu’il faut encourager et encadrer pour rendre à notre wilaya son label de propreté, malgré que beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs du concours.

Justement, que préconisez-vous de faire pour nettoyer tout le territoire

de la wilaya et préserver l’environnement ?

La première mesure à prendre c’est d’arrêter la production du sachet en plastique, des canettes et des bouteilles jetables. Il faut favoriser la production et l’utilisation de produits biodégradables. Comme il est tout indiqué d’encourager le recyclage. Il faut aussi renforcer les moyens des APC pour généraliser la collecte des ordures ménagères, tout en instaurant le tri sélectif et la récupération des déchets. La réalisation de nouveaux CET, de décharges contrôlées et la relance du projet de l’incinérateur gelé va aider à la protection de la nature. La priorité c’est indiscutablement l’éducation environnementale et la sensibilisation. Enfin, il faut aussi mettre en place un corps chargé de la surveillance des pollueurs. La population, de manière générale, doit comprendre que le concours à lui seul ne peut pas nettoyer tout le territoire de la wilaya. Il ne faut pas oublier que nous comptons plus de 1 500 villages répartis sur 67 communes, un territoire très vaste. Même si tout le monde décide de participer au concours ce ne sera pas possible. En fait, le concours a déjà enclenché une dynamique que nous devons tous porter, afin de faire reculer l’insalubrité sous toutes ses formes.

Entretien réalisé par Hocine T.