Les lauréats de la 5e édition connus aujourd’hui

La commission chargée de l’environnement, de l’hygiène et de la santé à l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou a terminé, depuis la mi-septembre, la visite des 78 villages inscrits au concours du village le plus propre.

À présent, les fiches de notation sont mises sous scellé et transmises à un huissier de justice qui établira le classement des villages et déterminera les huit premiers villages les plus propres de la wilaya. La cérémonie de remise des prix est prévue pour aujourd’hui dimanche à la Maison de la Culture Mouloud Mammeri en matinée, soit à partir de 9h30. Il est prévu la présence du wali et de nombres des autorités locales. Concernant les villages qui seront primés, le président de la commission concernée n’a jusque là soufflé aucun mot sur l’identité du village qui aurait le plus de chance de remporter le prix. «Plusieurs villages méritent le sacre, mais ce sera au huissier de justice de rendre son verdict, dimanche prochain. Je ne peux rien dire puisque moi-même je découvrirai le classement au même titre que le public», a-t-on déclaré à la veille du rendez-vous. Rappelons que lors des sorties sur le terrain, la commission attribue des notes sur tout ce qui a trait à la propreté des voies et places publiques, les sources et les fontaines, les cimetières, les lieux de culture et les monuments, mais aussi la gestion des déchets, le compostage et le tri sélectif. Chaque membre de la commission rempli une fiche de notation pour chaque village visité. À signaler que pour la présente édition, le nombre de villages qui seront primés est revu à la hausse au lieu de six comme c’était le cas lors de la 4e édition de 2016 où 73 villages avaient participé au concours. Ainsi, Boumessaoud dans la commune d’Imsouhal, le village du maitre de la chanson Chaabi Kabyle, le défunt Cherif Kheddam, s’est imposé comme le village le plus propre de la wilaya et a remporté le premier prix, une enveloppe de 8 millions de dinars. Le ministre de l’environnement, présent à la cérémonie lui avait accordé une autre enveloppe financière de 10 millions de dinars. Le 2e village, Aourir dans la commune d’Akbil a eu la somme de 7 millions de dinars, Bouane dans la commune d’Idjer classé 3e a eu 6 millions de dinars, Ait Adela a réussi à avoir la 4e place et une subvention de 5 millions de dinars, Boudjellil d’Irdjen s’est vu classé 5e et a eu 4 millions de dinars. Le village d’Ait Izid dans la commune de Souk El Ténine a été classé 6e avec une enveloppe de 3 millions de dinars.

Hocine T.