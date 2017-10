Des candidatures en masse à travers les APC

Par DDK | Il ya 24 minutes | 49 lecture(s)

Pour les élections communales du 23 novembre prochain, il y a beaucoup de communes où les listes sont plus que nombreuses, alors que rares sont celles qui ont enregistré entre deux et trois listes. En réalité, il n’y a qu’une seule commune qui a enregistré deux listes. Il s’agit de M’cisna, où la liste FFS et une liste indépendante s’affronteront pour s’emparer de l’exécutif communal. Il y a aussi une dizaine de communes où trois listes seront en lice, à l’instar d’El Flaye où, aux côtés du FFS et du RCD, on retrouve le MPA en sérieux concurrent. Par contre, dans la majorité des communes, le nombre de listes varie entre cinq et sept. La tête du classement est occupée en ex-æquo par Béjaïa, Smaoun, Tifra et Draâ El Caïd. Dans celles-ci, il y aura huit listes de candidatures pour chacune de ces communes. Le FFS, le RND, le FLN, le RCD et l’alliance TAJ seront présentes dans ces quatre localités. Toujours dans ce quarto de tête, les indépendants participeront à Béjaïa, Tifra et Smaoun, le PT à Béjaïa et Draâ El Caïd, le Front pour la bonne gouvernance à Smaoun, les partis El Islah et HMS à Draâ El Caïd. Si le FFS sera présent dans une cinquantaine de communes, ratant sa participation à Béni Mellikeche et Taourirt Ighil, ce sera plutôt le contraire pour le mouvement El Islah, le parti HMS, Talai El Houriate de Benflis et le front de la bonne gouvernance qui participeront, chacun, dans une seule commune. Pour El Islah et HMS, ce sera à Kherrata, Talai El Houriate à Darguina et le front de la bonne gouvernance à Smaoun. Aux côtés des ces listes partisanes, 27 listes indépendantes ont été validées. Elles seront en force à Amizour et Tifra où on dénombre trois listes indépendantes, alors qu’elles seront absentes dans 35 communes. À Amizour, les indépendants affronteront le FFS, le RND, le FLN et le RCD, alors qu’à Tifra, ils participeront aux côtés de ces mêmes formations en plus de l’alliance du TAJ qui sera de la partie. Concernant la course aux 43 sièges de l’assemblée populaire de wilaya, il y aura une douzaine de listes partisanes et deux listes indépendantes qui y participeront. En plus des habituels partis participants à ces joutes, c'est-à-dire le FFS, le RCD, le RND, le FLN, le MPA, le PT et le PST, il y aura, cette fois-ci, l’ANR, le MEN, HMS, l’alliance TAJ et le Front de l’avenir. Quant aux deux listes indépendantes, elles seront présentes sous les slogans de «Ensemble, construisons l’avenir» et «Initiative citoyenne». Il est utile de rappeler que la wilaya de Béjaïa possède un fichier électoral dépassant le demi-million d’électeurs à travers ses 52 communes.

A Gana.