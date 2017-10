Tiferdoud lauréat de la 5e édition

Par DDK | Il ya 24 minutes | 99 lecture(s)

Les noms des huit villages primés au concours Aïssat Rabah, ont été déclamés, lors d’une cérémonie organisée, hier, par l’APW, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.

C’était en présence du wali Mohamed Bouderbali, de directeurs de l’exécutif de wilaya, d’élus, des représentants des villages concernés et de la famille du défunt P/APW Aissat Rabah. La palme d’or du village le plus propre a été décernée au village Tiferdoud, relevant de la commune d’Abi Youcef, le plus haut village de la wilaya, culminant à 1 197 mètres d’altitude. Le village remporte la somme de huit millions de dinars, pour tout le travail accompli par ses habitants. Le village Talbant, dans la commune de Zekri, s’est accaparé la deuxième place du classement, avec un prix de 7 millions de dinars. Le troisième prix (6 millions de dinars) a été décerné au village Ibkaren, dans la commune de Bouzeguène. La 4e place a été gagnée par le village Mhaga, dans la commune d’Idjer, avec un prix de 5 millions de dinars. Le village Laghrous, relevant de la commune de Mekla, a lui remporté le cinquième prix de 4 millions de dinars, et Houra, dans la commune de Bouzeguène, vient en 6e position et remporte un chèque de 3 millions de dinars. Les villages d’Izaouiyene et Tighilt Mahmoud, de la commune de Souk El Tenine, dans la daïra de Maâtkas, sont classés respectivement 7e et 8e, avec un prix de 3 millions de dinars chacun. Lors de son intervention, le président de l’APW, Mohamed Msela, a rappelé : «L’APW a fait beaucoup de choses pour rendre à la wilaya de Tizi-Ouzou son prestige et son label de propreté. Ce concours, lancé en 2007 puis relancé en 2013, est une initiative à maintenir, car il a le mérite de créer une dynamique et un engouement pour la protection de la nature jamais égalés. Le ministre de l’Environnement, qui était présent l’année dernière à la 4e édition, avait annoncé qu’il allait généraliser le concours à l’échelle nationale et s’était même engagé à honorer tous les villages participants… Mais jusqu’à présent, rien n’est fait. Nous demandons par ailleurs aux autorités compétentes de réaliser plus de décharge contrôlées, de centres d’enfouissement technique, de stations d’épuration, et surtout dégeler les projets qui concernent l’environnement, inscrits au profit de la wilaya de Tizi-Ouzou».

Hocine Taib