«La participation active et directe des citoyens est à saluer»

Mohamed Bouderbali, emboitant le pas au président de l’assemblée, dira : «Je salue l'intérêt soutenu que nos concitoyens, très attachés à leurs villages, accordent à cette compétition qui crée une réelle émulation au sein de la population. Cet intérêt est prouvé par le nombre de villages qui ont concouru cette année, 78 villages, alors qu'ils étaient 73 en 2016. Nous savons tous l'importance que revêt la préservation de l'environnement pour notre santé, notre cadre de vie et nos ressources, notamment l'eau». Le wali soulignera : «La protection de l'environnement signifie la sauvegarde des beaux sites que recèle la wilaya et qui ont un grand rôle à jouer dans le tourisme qui constitue une source de richesse. Actuellement, nombre de ces lieux, havres de calme, sont dangereusement menacés par les déchets de toutes sortes qui s'amoncellent un peu partout, défigurant les espaces et causant des désagréments insupportables à nos concitoyens. La protection de l'environnement signifie aussi la sauvegarde de nos oueds, de nos sources sans nombre et de nos plans d'eau tels que le barrage de Taksebt, une des plus grandes ressources en eau de la wilaya, dont les rives sont jonchées de détritus. La protection de l'environnement signifie la prise en charge des ordures ménagères à déposer dans des endroits désignés, à des horaires fixes et à transférer à temps dans des décharges régulières. La protection de l'environnement implique nécessairement la participation active des citoyens, des membres des associations, de la société civile, des commerçants, des industriels et des médias. Des campagnes de volontariat devront être régulièrement organisées pour renforcer les actions des collectivités locales, dont la préservation de l'hygiène du milieu représente une des attributions». Poursuivant son oral, le wali lancera : «Les familles, les enseignants et tous les formateurs doivent œuvrer à inculquer à tous les jeunes le sens du civisme et à leur apprendre à se comporter en défenseurs et protecteurs de la nature et du milieu dans lequel ils évoluent. L'environnement préoccupe au plus haut point les pouvoirs publics qui ne ménagent aucun effort pour son assainissement et sa protection et mènent sans cesse des actions de sensibilisation en direction des populations dont la participation effective conditionne le succès de toutes les opérations liées à l'environnement. Toutes les actions décidées et menées par les citoyens seront convenablement et constamment accompagnées par les autorités locales. Les actions conjuguées des citoyens et des pouvoirs publics visent un même objectif : améliorer constamment le cadre de vie et préserver l'hygiène du milieu de manière à sauvegarder la santé publique». A la fin de son discours, le wali prônera le recyclage : «La préservation de l'environnement passe par le recyclage des déchets qui constituent un véritable gisement à exploiter, car ils sont sources de richesses et d'opportunités d'emplois. A ce niveau, une attention devra être accordée au tri des déchets qui en facilitera le transport et rendra le traitement utile et efficace. En un mot, la protection de l'environnement devra être l'affaire de tous».

H.T